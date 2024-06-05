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Военное обозрение

Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки

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Источник изображения: topwar.ru

Йеменская группировка «Ансар Аллах» заявила о ракетной атаке на израильский Эйлат. Это курортный город на юге Израиля, расположенный на берегу Красного моря.

В сообщениях командования йеменских повстанцев говорится о том, что впервые удар наносился баллистической ракетой собственной (йеменской) разработки. Обращает на себя внимание и название ракеты – «Палестина».

Командование ЦАХАЛ утверждает, что ракета класса «земля-земля», выпущенная хуситами, была перехвачена средствами израильской системы ПВО-ПРО.

Одновременно с этим сообщается, что удары наносились и по северу Израиля – со стороны Ливана. В этом случае атаку проводили формирования «Хизбаллы». Ранее «Военное обозрение» сообщало о крупных пожарах, охвативших территории северного округа Израиля в результате обстрелов с ливанской территории. Йеменское информационное агентство сообщает о том, что удары «Хизбалла» наносила по объектам 210-й дивизии «Ярден» израильской армии. Из сообщения:

Были поражены штаб и казармы с израильскими военными из дивизии «Ярден» на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Израильская сторона заявления о поражении этих целей «Хизбаллой» не комментирует. При этом в военном кабмине Израиля предлагают «вбомбить Ливан в каменный век».

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Страны
Израиль
Йемен
Ливан
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