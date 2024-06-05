Военнослужащие ВС РФ уничтожили расчет ВСУ при помощи комплекса «Лягушка»

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на авдеевском направлении. Об этом 4 июня сообщили в Минобороны России.

«Это было первое боевое применение, получается. До этого только на полигоне мы испытывали. Ну и применили тоже, произвели подрыв. Там был пулеметный расчет противника. Получается, дистанция до него была 800 м. Спокойно доехали, также нас Mavic вел, чтобы не ошибиться, где пулеметный расчет. И всё, произвели подрыв точно в цель, поражена», — поделился командир отделения с позывным Филин.

В районе сосредоточения разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на нее несколько мин, а затем скрытно приблизили ее к выявленной цели и дистанционно выполнили подрыв, уничтожив пулеметную точку украинских боевиков.

«В районе сначала всё подготавливается. То есть мины вот эти, смотря какой снаряд нам нужен, сколько взрывчатых веществ, антенны. Просто выезжаем на позицию, там разворачиваемся. Можно дистанционно управлять. То есть в каком-то месте засесть безопасно и довести вот этот комплекс до цели», — рассказал старший оператор-разведчик с позывным Малой.

Комплекс «Лягушка» представляет собой простейшую четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстояние более 3 км.

Ранее, 21 мая, военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин уже сообщал, что военнослужащие Центральной группировки российских войск, применяя новые технологии, при помощи наземного беспилотника «Лягушка» подорвали опорный пункт боевиков ВСУ. «Лягушка» — так назвали первый серийный наземный дрон-камикадзе, который управляется, как и обычный FPV-дрон. Этот наземный дрон-камикадзе не такой маневренный, как те, что летают по воздуху, и движется со скоростью 20 км/ч. Однако у него есть одно существенное преимущество: если на обычные беспилотники можно прикрепить 3–4 кг взрывчатки, то «Лягушку» можно загрузить 30 кг взрывчатки. Военнослужащий группировки «Центр» с позывным Коба рассказал, что антенна управления и антенна видео были сделаны своими руками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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