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Военное обозрение

«Сравнивают с российским «Панцирем»: Китай показал работу комплекса ПВО малой дальности Type 625E

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Источник изображения: topwar.ru

Китайский телеканал CCTV-7 показал работу нового комплекса ПВО малой дальности Type 625E.

Впервые данная система, разработанная компаниями CSGC и Norinco, была представлена в 2022 году. Она отвечает за работу на маловысотном эшелоне, устраняя пробелы на этом уровне ПВО.

В состав средств поражения Type 625E входит шестиствольная 25-мм пушка Гатлинга с эффективной дальностью стрельбы до 2,5 км и высотным потолком в 2 км. Она способна бороться с различными типами воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы и низколетящие беспилотники, а также способна атаковать наземные цели, такие как легкая бронетехника и укрепления противника.

Ракетный комплекс состоит из двух блоков по 4 ЗУР FN-16 с максимальной дальностью действия 6 км. ЗУР отличаются высокой маневренностью и способны выполнять развороты при нагрузке в 18 g. Однако в некоторых конфигурациях система может нести ракеты FB-10, которые имеют дистанцию поражения до 10 км и могут поражать цели на высотах от 15 до 5000 м.

Источник изображения: topwar.ru

Система установлена на восьмиколесном шасси БМП ZBL-08. Type 625E имеет переднеприводную компоновку с боевым постом рядом с кабиной, а в центральной части расположена дистанционно управляемая башня с установленными на нее системами вооружения.

Для наведения и обнаружения Type 625E использует поисковую РЛС, радар сопровождения и оптико-электронную систему слежения. Во время боя бортовая СУО непрерывно отслеживает цель, рассчитывает ее траекторию и определяет наилучшую позицию для перехвата, управляя наведением артиллерии. Система оснащена инфракрасными сенсорами, что позволяет ей поражать цели в любое время суток.

Источник изображения: topwar.ru

Type 625E часто сравнивают с российским комплексом «Панцирь», но наиболее распространенный вариант «Панцирь-С1» и новейшие «Панцирь-СМ» обладают увеличенной дальностью действия и расширенными радиолокационными возможностями по сравнению со своим китайским аналогом

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, «Панцирь-С1» имеет на вооружении ракеты 57Э6-Е с дальностью поражения до 20 км, а «Панцирь-СМ» – ЗУР 57Э6М-Е с радиусом огня до 30 км и обладает улучшенным радиолокационным обнаружением на дальности до 75 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
FN-6
Компании
Norinco
Проекты
БПЛА
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