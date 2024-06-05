Разработчик сообщил, что в России создан универсальный ракетный робот поля боя

Сейчас машина проходит полигонные испытания, рассказал ТАСС гендиректор компании-разработчика "Гумич" Александр Гаврилов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Универсальная гусеничная платформа, оснащенная боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, создана при участии госкорпорации "Ростех", сейчас машина проходит полигонные испытания. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика "Гумич" Александр Гаврилов.

"Совместно с госкорпорацией "Ростех" был создан новейший многоцелевой робот "Импульс-М", который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов", - рассказал ТАСС Гаврилов.

Новейшая платформа имеет перспективы гражданского применения за счет модульной конструкции и возможности быстрой конвертации под различные полезные нагрузки. Программное обеспечение робота позволяет выполнять самый широкий спектр задач.

Гаврилов отметил, что робототехнический комплекс (РТК) имеет гусеничное шасси грузоподъемностью около 1 т, способное везти 500 кг груза в подъем 30 градусов и тянуть на прицепе 1,5 т. Платформа является универсальной и может использоваться под широкий набор боевых модулей, применяться для постановки мин, для перевозки грузов и раненых. Одним из выгодных преимуществ нового комплекса является полностью российская система управления с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет РТК действовать в автоматическом режиме при выполнении как боевых, так и логистических задач.

Для РТК создана многовариантная система связи боевой машины с оператором, которая практически исключает вероятность воздействия на комплекс систем электронного подавления. В то же время при обрыве связи навигационная система робота позволяет ему в автоматическом режиме возвращаться на базу по точкам на местности, которые он зафиксировал в своем компьютере.

В основе робототехнического комплекса - универсальная гусеничная платформа, которая может оснащаться различными боевыми и другими модулями в зависимости от задачи. Причем конструкция комплекса позволяет производить быструю смену модулей. Также платформа обладает высокой ремонтопригодностью в полевых условиях.

О комплексе

Уменьшенный прототип данного комплекса ранее был успешно опробован в боевых действиях. На базе этого экспериментального образца с учетом всех полученных в боевых условиях данных создана действующая полноценная боевая платформа.

"Создание боевых роботехнических комплексов, разработка технологий роботизации образцов вооружений, военной и специальной техники, развитие сопутствующих систем технического зрения и искусственного интеллекта, комплексов автоматизации - сегодня одно из наиболее динамично развивающихся и высокотехнологичных направлений госкорпорации "Ростех". Кроме собственных разработок в этой сфере мы также поддерживаем наиболее инновационные и перспективные решения наших технологических партнеров. Многоцелевой боевой робот "Импульс-М", по оценке наших специалистов, может стать эффективным образцом вооружения, позволит добиться качественного преимущества над противником и, самое главное, сберечь жизни российских военнослужащих", - сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Как отметил один из ведущих российских военных экспертов Виктор Мураховский, "РТК подобного класса сегодня необходимы в войсках в зоне проведения СВО, поскольку способны, в частности, обеспечить высокую эффективность ведения огня по противнику, в то же время исключив потери среди личного состава". Специалист отметил, что большая дальность управления новой платформой и наличие боевых модулей с ПТРК и АГС позволят гибко и эффективно применять их для уничтожения бронетехники и укреплений противника. "Особенно робот будет интересен в варианте ПТРК, так как ПТРК сегодня, по опыту боевых действий, фактически стали универсальными ракетными комплексами поля боя и позволяют успешно уничтожать различные типы целей на переднем крае. Причем в меньшей степени сегодня ПТРК применяется для поражения техники, а чаще для разрушения укреплений и поражения живой силы", - отметил Мураховский.

При этом, пояснил эксперт, если расчетам ПТРК приходится постоянно менять позиции из-за опасности поражения ответным огнем противника, в том числе осколками от близких разрывов, то робот с ПТРК в этом смысле обладает значительно большей боевой устойчивостью. "Однако надо понимать, что поставки подобных боевых РТК в войска должны осуществляться серийно в рамках крупных партий. Их появление в зоне боевых действий в виде отдельных образцов или малых групп комплексов вряд ли способно оказать существенное влияние на ход боевых действий", - добавил эксперт.

В зоне специальной операции в большом количестве сегодня применяются беспилотные летательные аппараты, ставшие неотъемлемой частью современных боевых действий. В то же время наземные беспилотные платформы пока представлены в ограниченном количестве - в основном в виде отдельных опытных образцов или малых групп прототипов, которые проходят апробацию в боевых условиях.

Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса поставил перед армией и оборонным комплексом страны задачу активизировать усилия по внедрению и освоению новейших вооружений. Как отметил глава государства, кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Российские вооруженные силы, указал Путин, должны быть на шаг впереди противников. Президент также отмечал, что чем эффективнее средства поражения, чем более они мощные, тем меньше потерь у российской армии. Как заявил в свою очередь министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совфеде, ситуация с применением новых технологий в боевых действиях меняется буквально еженедельно, военному ведомству РФ нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий, упреждать противника.