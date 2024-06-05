Войти
ТАСС

Замглавкома ВМФ: американские ракеты PrSM обновляют требования к системам ПВО и ПРО

296
0
0
Пуск ракеты PrSM
Пуск ракеты PrSM.
Источник изображения: Фото: U.S. Army

Владимир Касатонов отметил, что в ближайшей перспективе для ВС США и их союзников планируется принятие на вооружение для РСЗО HIMARS и MLRS ракет типа PrSM с дальностью поражения до 500 км

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Принятие на вооружение Соединенными Штатами перспективных высокоточных ракет PrSM (Precision Strike Missile) для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS предъявляет новые требования к средствам противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Об этом заявил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ "Военная мысль".

"В ближайшей перспективе для вооруженных сил США и их союзников планируется принятие на вооружение для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS ракет типа PrSM с дальностью поражения до 500 км (при дальнейшей модернизации предусматривается ее увеличение), летящих по баллистическим траекториям полета со скоростью 1 650 м/с и более. К 2025 году планируется закупить более 2 тыс. ракет", - сказал Касатонов.

Замглавкома ВМФ подчеркнул, что эти угрозы предъявляют новые требования к системам и средствам ПВО, а также к противоракетной обороне корабельных тактических групп.

По его словам, для обеспечения боевой устойчивости надводных кораблей от ударов и атак воздушного противника они вооружены разнотипными средствами освещения воздушной обстановки, зенитными огневыми средствами и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с этой целью могут действовать самолеты и вертолеты радиолокационного дозора, истребительная авиация корабельного и берегового базирования. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.10.2012
Новый образ Бога войны
16.02.2012
Бронетехника раздора
09.01.2012
"Мистраль" и другие
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
22.11.2011
Медведев рассказал о закупках иностранной техники для армии
18.11.2011
Начальник Генштаба рассказал об отсталости российских вооружений
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР