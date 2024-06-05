Замглавкома ВМФ: американские ракеты PrSM обновляют требования к системам ПВО и ПРО

Владимир Касатонов отметил, что в ближайшей перспективе для ВС США и их союзников планируется принятие на вооружение для РСЗО HIMARS и MLRS ракет типа PrSM с дальностью поражения до 500 км

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Принятие на вооружение Соединенными Штатами перспективных высокоточных ракет PrSM (Precision Strike Missile) для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS предъявляет новые требования к средствам противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Об этом заявил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ "Военная мысль".

"В ближайшей перспективе для вооруженных сил США и их союзников планируется принятие на вооружение для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS ракет типа PrSM с дальностью поражения до 500 км (при дальнейшей модернизации предусматривается ее увеличение), летящих по баллистическим траекториям полета со скоростью 1 650 м/с и более. К 2025 году планируется закупить более 2 тыс. ракет", - сказал Касатонов.

Замглавкома ВМФ подчеркнул, что эти угрозы предъявляют новые требования к системам и средствам ПВО, а также к противоракетной обороне корабельных тактических групп.

По его словам, для обеспечения боевой устойчивости надводных кораблей от ударов и атак воздушного противника они вооружены разнотипными средствами освещения воздушной обстановки, зенитными огневыми средствами и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с этой целью могут действовать самолеты и вертолеты радиолокационного дозора, истребительная авиация корабельного и берегового базирования.