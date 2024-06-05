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РИА Новости

"Орленку" передали систему подавления беспилотников "Покров"

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Система РЭБ "Покров"
Система РЭБ "Покров".
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Цыганов

В детский центр "Орленок" передали систему подавления беспилотников "Покров"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Система подавления беспилотников "Покров" передана Всероссийскому детскому центру "Орленок" для защиты детей от дронов, сообщил РИА Новости руководитель проекта и создатель этой системы Вадим Цыганов.

Накануне Дня защиты детей, который отмечался в России 1 июня, систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников передали "Орленку" семья Вики и Вадима Цыгановых, а также представители специального учебного центра "Кубань" и бойцы спецотряда "Барс-16".

"Система подавления БПЛА "Покров" блокирует каналы управления и передачи видео БПЛА за счет генерации мощного электромагнитного импульса на частотах беспилотников. Устройства могут использоваться в уличных условиях благодаря специальному герметичному корпусу IP67", - сказал Цыганов.

Он подчеркнул, что система уже находится в "Орленке".

"Все, что необходимо, мы привезли, но если чего-то не будет хватать, наши специалисты протестируют и (мы - ред.) довезем. Надо закрывать детей, ведь это наше будущее", - сказал Цыганов.

По его словам, система позволит обеспечить безопасность детей в "Орленке" во время массовых мероприятий: концертов, спортивных фестивалей и праздников. В настоящее время в "Орленок" передан один комплект, ожидается поступление еще двух. Оборудование работает безупречно, безопасно для здоровья, определяет БПЛА и подавляет его возможности, отметил Цыганов.

"Хотелось бы работать на опережение, исключить возможные диверсий, потому что люди на той стороне потеряли рассудок, совесть, ум и честь. Эта территория должна быть неуязвима и быть под охраной, поэтому мы здесь и привезли очень классную и надежную систему: она называется "Покров", которую мы назвали в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ребята, которые приехали сюда устанавливать эту систему, проверили в боях: все работает", - заявила РИА Новости супруга Вадима - певица и модельер Вика Цыганова.

Эту систему неоднократно использовали на передовой бойцы спецотряда "Барс-16", которые и проведут его настройку, а также обучение сотрудников отделения Росгвардии, которые отвечают за охрану на территории "Орленка".

"Это оборудование будет "закрывать" детям небо, потому что под этим оборудованием вывели меня, когда я получил ранение. Оно работает и должно быть обязательно в вашем центре. Я с благодарностью вспоминаю всех людей, которые в этом участвуют и помогают этой передаче", - отметил российский актер, боец спецотряда "Барс-16" "Кубань" Геша Меньшиков.

Всероссийский детский центр "Орленок" - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. В течение года "Орленок", который находится на Черном море в районе Туапсе, принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи зимой.

В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".

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Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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