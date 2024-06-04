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Техкульт

Современному ИИ уже под силу заменить топ-менеджеров крупного бизнеса

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Нейросеть-менеджер

По данным опросов от ИТ-консалтинговой фирмы AND Digital 43 % респондентов из числа менеджеров согласны с тем, что ИИ может взять на себя их работу. Еще 45 % признались, что уже принимают важные бизнес-решения, прибегая к консультациям с нейросетью ChatGPT. Остается последний шаг – заменить топ-менеджеров, наемный управляющий персонал, на искусственный интеллект.

По оценке директора лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Ананта Агарвала, сегодня 80 % работы крупного управленца можно смело поручить ИИ. Роботы не заменят оперативников, руководителей низшего звена, потому что те нередко сами выезжают на место и придумывают нестандартные решения неожиданных задач. Но работа топ-менеджеров сродни игре в шахматы или компьютерную стратегию, где используемое мышление очень шаблонно и его легко моделировать. ИИ не сможет быть лидером и вести команду за собой, но он может выступить в качестве бизнес-консультанта, который обрабатывает огромные массивы данных и предлагает выгодные стратегии. ИИ бесстрастен, у него не бывает «любимчиков и неугодных», но в то же время он не испытает мук совести от решения уволить пару сотен рабочих за раз. А с другой стороны, подчиненные будут понимать, что их начальник руководствуется исключительно логикой, а не эмоциями. Фиби Мур, профессор менеджмента из Школы бизнеса Университета Эссекса, описала новый феномен. После пандемии коронавируса люди получили опыт работы из дома и поняли, что им вовсе не нужен руководитель, чтобы ее исполнять. Нужно получить задачу и сдать ее в срок, а все прочие офисные мероприятия, вроде планерок и подготовки бесконечных отчетов, только мешают. С ИИ в качестве начальника куда проще будет реализовать такой режим работы, который удобен всем.

Александр Мартыненко

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