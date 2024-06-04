Миротворческая кость Байдена: демократы идут ва-банк.

Стратегический провал Израиля, зверствующего в Газе, очевиден.

«Байдену тоже отступать некуда – до дебатов с Трампом 27 июня нужно продемонстрировать миротворческий успех в Газе, без которого невозможно выиграть дебаты и выборы (раскол электората демократов по вопросу Газы), проиграв дебаты Байден потеряет возможность выдвижения от демократической партии и пост Президента», – пишет Канал визионера.

Согласимся с коллегами, если Байдену не удастся продемонстрировать миротвореческий успех в Газе, то скорее всего он проиграет Трампу на дебатах.

Дело в том, что Трамп по Ближнему Востоку обязательно припомнит, как он добивался соглашений Авраама, а Байден все разрушил, допустив кровопролитие в Газе.

В экономическом же аспекте помимо торговых путей через Красное море, огромную роль собирались отвести новому торговому коридору «Индия – Ближний Восток – Европа». Подписантами по его созданию выступили Индия, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия и ЕС. Здесь же прямое столконовение интересов как минимум трех игроков: США, Индии и Китая. Последний, в свою очередь, совсем не заинтересован в данном проекте.

Поэтому совсем не удивительно, что на очень высоком уровне, в том числе через ЦРУ и MI-6, а также влиятельных чиновников из Ближнего Востока американцы пытаются либо силой надавить на евреев, либо же просто их купить, чтобы те временно приостановили боевые действия в Газе. Сейчас идет тогр. Цель одна – победить на выборах у республиканцев. Очевидно, если цель будет достигнута, то регион вспыхнет с новой силой.

Но не стоит забывать, что Ближний Восток – это дело тонкое. Про Сектор Газа и палестинцев в данном контексте точно никто тут не думает. Арабам все равно. Стоит задуматься, а с чего персам не должно быть? – Ислам? В геополитике религия – это лишь инструмент идеологии.

Стоит подчеркнуть, что ни одно исламское государство официально не оказало военной помощи палестинцам для защиты масульман. В свою очередь, хуситы, не имея своей государственности, отстаивают интересы Палестины и воюют со всем блоком НАТО в то время как лидеры стран региона ставят в соц.сетях грустные смайлики на фото убитых в Газе детей.

Павел Ковалев