Ростех завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130. Передовая технология позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций двигателя с меньшими временными и материальными затратами. Кроме того, цифровой двойник позволит сократить объем испытаний для сертификации агрегата.

Создание цифрового двойника велось в несколько этапов. В ходе работ были оцифрованы тысячи деталей, из которых состоит серийный двигатель АИ-222-25. Двойник уже применяется для оценки влияния изменений, которые происходят в процессе эксплуатации, на состояние конструкции двигателя.

Затем разработчики создали отдельные элементы цифрового двойника модернизированного варианта АИ-222-25, над которым сейчас идут работы. Были построены и уточнены газодинамические модели узлов, разработана структура и определены форматы передачи данных от одной модели к другой. Конструкторы также разработали комплексные компьютерные модели газогенератора модернизированного двигателя – термомеханическую, гидравлическую и газодинамическую. Создали и внедрили автоматизированные расчетные цепочки. С их помощью проводится цифровое моделирование и анализ работы всех узлов для отслеживания технических параметров при внесении изменений в конструкцию двигателя.

«Использование технологии цифрового двойника стало неотъемлемой частью конструкторской работы в ОДК. Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на модернизацию авиационных двигателей. Созданный на московском предприятии «Салют» цифровой двойник предназначен для разработки конструкторских решений при модернизации АИ-222-25 и для создания его модификации. Сегодня мы работаем над повышением характеристик и ресурсных показателей силовой установки», – отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Проект по созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя АИ-222-25 был реализован на производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации в тесном сотрудничестве с ЦИАМ им. П.И. Баранова и Московским авиационным институтом на базе отечественной платформы CML-Bench, разработанной Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Как сообщалось ранее, предприятия ОДК сегодня активно внедряют цифровые технологии по различным направлениям, в частности идет процесс перехода на цифровую сертификацию. Цифровой двойник и компьютерное моделирование помогут сократить объем натурных испытаний и ускорить сертификацию авиационных двигателей. Компьютерное моделирование позволяет проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов силовой установки, так и системы в целом.