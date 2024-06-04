Американским радиоэлектронным воинам нужен мощный толчок (Bloomberg, США)

Bloomberg: американские средства РЭБ сильно проигрывают российским и китайским

Россия добилась очень больших успехов в радиоэлектронной борьбе с ВСУ, сообщает Bloomberg. Авторы статьи уверены, что командованию США и НАТО нужно серьезно пересмотреть свой подход к разработке средств РЭБ финансированию этих проектов — потому что Запад безнадежно отстает в данной сфере разработок.

Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы. Это должно вызвать тревогу в Пентагоне.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что высокоточные натовские боеприпасы на Украине уходят с траектории, а дроны падают с неба на землю. Россия впервые прибегла к постановке помех на поле боя еще во время войны с Японией в 1904 году. У Пентагона это должно вызвать тревогу.

Как показывают свежие данные, российское радиоэлектронное подавление оказывает колоссальный эффект на ход боевых действий на Украине, резко снижая точность поставляемых США артиллерийских снарядов Excalibur с наведением по GPS— с 55 до 6 процентов. А дорогостоящие американские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB оказались настолько неэффективными, что Вашингтон прекратил их поставлять. Такие же проблемы преследуют и другие образцы американского вооружения — например, корректируемые авиабомбы JDAM и даже спутниковый интернет Starlink, хотя ему, судя по всему, помогли последние обновления. В отдельные периоды противостояния Украина теряла по 10 000 дронов ежемесячно.

В американской военной доктрине такую радиоэлектронную борьбу относят к категории операций электромагнитного спектра. Туда входит целый комплекс мероприятий, и все они чрезвычайно важны, так как вооруженные силы США и армии других развитых стран все больше полагаются на приборы обнаружения, датчики, спутники, РЛС, инфракрасные детекторы и прочую передовую технику при поиске объектов поражения, координации ударов и наведении на цели оружия стоимостью многие миллионы долларов.

"Радиоэлектронная защита" помогает скрыть войска от обнаружения и препятствовать постановке помех. Например, если снизить их электромагнитную сигнатуру, они будут казаться незначительной целью. Под "радиоэлектронным обеспечением" понимают меры по поиску, обнаружению и анализу передач противника. "Радиоэлектронное поражение" подразумевает подавление спутниковых сигналов и радиосвязи, а также введение противника в заблуждение посредством выдачи ложных координат, из-за чего ракеты и беспилотники сбиваются с курса.

В первые месяцы военной операции на Украине российские подразделения радиоэлектронной борьбы показали себя очень слабо. Их мощные постановщики помех нельзя было использовать, так как они подавляли связь собственных войск. Позднее российские подразделения РЭБ начали применять более успешную тактику. Сейчас их компактные постановщики помех размером с микроавтобус расставлены вдоль всей линии фронта на расстоянии 10 километров друг от друга. Каждый ставит помехи, которые сбивают с курса и дезориентируют украинские дроны, пока у тех не кончится заряд батарей, а также ослепляют натовские ракеты, не позволяя им долететь до цели.

Эти проблемы касаются не только украинского театра военных действий. Видя, как американские военные все чаще и все эффективнее используют датчики, сетевое и высокоточное оружие, Россия и Китай всеми силами стремятся ослабить эффект от такой боевой техники. Китай развернул средства РЭБ на искусственных островах в Южно-Китайском море, покрыв радиусом их действия обширную территорию, а также вокруг Тайваня.

Между тем, как отметил недавно при утверждении в должности председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, США утратили "часть мышечной памяти", поскольку много лет воевали с повстанцами и партизанами в Ираке и Афганистане, которые никакого сопротивления в электромагнитном спектре не оказывали. Попытки восстановить эти навыки и умения продвигаются вперед слишком медленно, хотя Пентагон в 2020 году принял новую стратегию радиоэлектронной борьбы. Бюджет на эти цели практически не увеличивается. Многообещающие исследования проводятся, но вооруженные силы США пока не начали закупать новые средства в необходимых масштабах. Основная часть расходов идет на оборону и реагирование на угрозы, но не на дезорганизацию и срыв действий противника.

Успехи России на Украине должны подчеркнуть, какие риски несут возникающие угрозы. США нужно быстрее вводить в строй перспективную новую технику, используя по мере возможности имеющееся в наличии стандартное оборудование. Обновления программного обеспечения и дополнительные датчики помогут боеприпасам выдерживать траекторию, несмотря на меры, предпринятые противником для их подавления. Коммерческие космические компании могут предоставлять дополнительные данные о местоположении личного состава и вооружений, что поможет снизить зависимость от спутников GPS. Любые решения должны быть приспособлены для простого и легкого обновления и актуализации, поскольку меры радиоэлектронного противодействия очень быстро снижают их эффективность. А войска нужно учить вести боевые действия, несмотря на интенсивную постановку помех.

Несмотря на бюджетные сокращения и конкуренцию за ресурсы, радиоэлектронная борьба заслуживает большего финансирования. Нет никакого смысла тратить по 100 000 долларов на каждый снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка.

Американским радиоэлектронным воинам нужен мощный толчок.