«Калашников» запустил в серию наводящий артиллерию на танки БПЛА

Концерн «Калашников» запустил в серийное производство производство беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гранат-4», который применяется в зоне СВО для наведения артиллерии. Об этом 3 июня сообщили в концерне.

«Концерн «Калашников» запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который активно используется нашими подразделениями», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Отмечается, что он используется для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне спецоперации.

Ранее, 25 мая, разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали новый беспилотник, разработанный на одном из предприятий Приморского края. В Минобороны подчеркнули, что полученные с БПЛА данные позволили выявить цели на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанести по ним точные удары артиллерией.

В апреле концерн «Калашников» представил специалистам Министерства обороны России новый миниатюрный разведывательный БпЛА «Каракурт», который является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона — маневренность запуска в условиях ограниченного пространства.