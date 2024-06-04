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Известия.ru

«Калашников» запустил в серию наводящий артиллерию на танки БПЛА

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

Концерн «Калашников» запустил в серийное производство производство беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гранат-4», который применяется в зоне СВО для наведения артиллерии. Об этом 3 июня сообщили в концерне.

«Концерн «Калашников» запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который активно используется нашими подразделениями», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Отмечается, что он используется для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне спецоперации.

Ранее, 25 мая, разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали новый беспилотник, разработанный на одном из предприятий Приморского края. В Минобороны подчеркнули, что полученные с БПЛА данные позволили выявить цели на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанести по ним точные удары артиллерией.


В апреле концерн «Калашников» представил специалистам Министерства обороны России новый миниатюрный разведывательный БпЛА «Каракурт», который является мини-разведывательным беспилотником с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона — маневренность запуска в условиях ограниченного пространства.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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