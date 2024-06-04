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ТАСС

Госдеп заявил, что НАТО обсуждает планы финансовой поддержки Киева

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Постоянный представитель Вашингтона при альянсе Джулианн Смит отметила, что "США открыты для разговора обо всех этих предложениях"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) обсуждает целый ряд вариантов финансирования дальнейшей поддержки Украины, и США открыты для рассмотрения всех идей такого рода. Об этом заявила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Относительно поручительства [продолжать выделять крупные средства на военную помощь Киеву в будущем]. Сейчас в альянсе выдвигаются различные идеи насчет того, как гарантировать несколько вещей. Как гарантировать, что все сейчас делают для Украины все возможное, сохранить распределение бремени. Как выделить Украине больше ресурсов. Как подать Москве сигнал о том, что альянс готов взять на себя прочное обязательство по ее (Украины - прим. ТАСС) безопасности и ее способности защищаться", - сказала постпред.

По ее словам, "на этот счет есть целый ряд идей". "Как может выглядеть распределение финансовых обязательств. Пойдет ли речь о многолетних [обязательствах] - на три года или пять лет - или о чем-то более амбициозном", - уточнила Смит, работающая в структуре Госдепартамента США. "США открыты для разговора обо всех этих предложениях. Мы не отвергаем их", - заверила американский дипломат. "Но мы хотим услышать больше касательно распределения расходов, того, как мы будем это делать, не допуская ситуации, при которой [одни и те же ассигнования] засчитываются дважды и трижды", - подчеркнула Смит.

Кроме того, она в очередной раз пояснила, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле Украине не будет передано приглашение вступить в ряды альянса. При этом постпред сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на этой встрече. 

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