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ТАСС

Reuters: Италия может направить Украине вторую систему ПВО

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Eurosam SAMP/T c ракетами Aster 30
Пусковая установка зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T c зенитными управляемыми ракетами Aster 30 ВВС Сингапура.
Источник изображения: Кадр из видео ВВС Сингапура (via www.defensenews.com )

При этом источник агентства не уточнил сроки возможной поставки

РИМ, 3 июня. /ТАСС/. Италия, скорее всего, направит на Украину вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, батарея, которая может быть передана Киеву, сейчас дислоцирована в Кувейте, однако скоро вернется в Италию. При этом источник не уточнил сроки возможной поставки.

Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву, который может быть одобрен в ближайшее время, отметил источник.

В середине февраля 2023 года Италия и Франция совместно объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T (французское название - Mamba). В конце марта министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что "в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T". 19 июня президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины. 

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Страны
Италия
Кувейт
Украина
Франция
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