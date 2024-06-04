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ТАСС

Парламент Швейцарии отклонил предложение о выделении Украине $5,6 млрд

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

По данным парламентской пресс-службы, "Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы"

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. Парламент Швейцарии отклонил предложение о создании специального фонда в 15 млрд франков (около $16,8 млрд), из которого Украине предполагалось выделить 5 млрд франков (около $5,6 млрд), а швейцарской армии - 10 млрд франков (около $11,2 млрд). Эта инициатива, внесенная комиссией по безопасности Совета кантонов (малая палата парламента) была отвергнута большинством голосов.

Как сообщила парламентская пресс-служба, "Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы". Предполагалось, что из этого фонда "армия получит в чрезвычайном порядке до 2030 года дополнительно 10 млрд франков, а Украина - 5 млрд франков".

Эта инициатива была внесена комиссией по безопасности Совета кантонов. Представляя ее от имени комиссии, депутат от Партии Центра (ПЦ) Марианна Биндер-Келлер утверждала, что фонд необходим, чтобы помочь Украине "отремонтировать и поддерживать свою важнейшую инфраструктуру", и кроме того он нужен для усиления "оборонных возможностей армии перед лицом угрозы войны".

Однако инициатива в итоге не получила поддержки у правительства Швейцарии и у большинства членов Совета кантонов. Депутат от правой Свободной демократической партии. Либералы (СДПЛ) Йозеф Диттли раскритиковал предложение комиссии по безопасности, подчеркнув, что расходы на помощь Украине и на армию могут быть предусмотрены в плановом бюджете, и не следует относиться к ним как к затратам чрезвычайного характера. 

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Страны
Украина
Швейцария
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