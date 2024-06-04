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ТАСС

Госдеп не рассматривает вариант передачи НАТО координации поставок оружия Киеву

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Госдепартамент США
Госдепартамент США.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит напомнила, что Запад практически сразу создал группу для координации таких поставок, в которой председательствует глава Пентагона Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Возможность передачи от Соединенных Штатов Североатлантическому альянсу функций координатора поставок вооружений Украине сейчас не рассматривается. Об этом сообщила на встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Думаю, в настоящий момент есть ощущение, что это лучше всего оставить в руках министра [обороны США Ллойда] Остина", - заявила она, комментируя вопрос о возможности передачи Североатлантическому альянса роли координатора поставок Западом оружия и военной техники Киеву. Смит напомнила, что Запад практически сразу создал группу для координации таких поставок, в которой председательствует глава Пентагона.

"Он (Остин - прим. ТАСС) проделал невероятную работу и посвятил огромное время управлению этим процессом, встречается с группой каждый месяц, как вы знаете. Союзники довольны этим процессом, партнеры довольны. И, самое главное, украинцы очень удовлетворены тем, как все это разворачивалось. У них есть ощущение, что их слышат всякий раз, когда они приходят [на заседания группы], им удается излагать свои требования. И группа может реагировать в режиме реального времени", - сказала постпред, работающая в структуре Госдепартамента. "Так что в настоящее время мы не рассматривает возможность того, чтобы элементы группы перешли к НАТО", - подчеркнула Смит.

Она не исключила, что в перспективе ситуация может измениться. "Тем не менее: способно ли это измениться в будущем? Возможно", - заявила дипломат. "Мы сейчас не концентрируем на этом внимание в плане [подготовки предстоящего в июле в Вашингтоне] саммита [НАТО]", - добавила Смит. 

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