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Российские морпехи испытают бронещит спецназа

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Морпехи Тихоокеанского флота испытают бронещит спецназа на учениях

Штурмовики морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России испытают бронещит спецназа в ходе учений на полигоне «Бамбурово» в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Во время практических действий с бронещитом военнослужащие отработали алгоритм работы в связке "тройка" с выполнением тактической замены номеров для пополнения боезапаса. Боевая работа с бронещитом позволила военнослужащим безопасно сблизиться с зоной прострела, при этом свободно произвести стрельбу по живой силе "противника", в том числе меняя уровень обстрела», — говорится в сообщении.

Представители ТОФ отметили, что на учениях применяют стандартный бронещит. «Новинка — именно в применении его в штурме окопов, такого раньше не пробовали», — сказал собеседник агентства.

Инструкторы продолжат тестировать щит в различной учебно-боевой обстановке. После этого специалисты оценят эффективность его использования и сделают вывод о возможном внедрении бронещитов в повседневную боевую подготовку штурмовых подразделений морской пехоты ТОФ на полигоне «Бамбурово».

В апреле концерн «Калашников» впервые представил титановый бронешлем «Барс-Л» на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Изделие весом 1,9 килограмма может отсекать острые осколки.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
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