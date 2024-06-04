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ТАСС

"Калашников" запустил в серийное производство БПЛА "Гранат-4"

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Гранат-4
Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Он применяется в СВО для наведения артиллерии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", применяющийся в СВО для наведения артиллерии, запущен в серийное производство. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"Концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

В мае в "Калашникове" сообщали о начале применения "Граната" в зоне СВО для наведения корректируемых артиллерийских боеприпасов, причем в ходе первого применения был поражен очередной танк Abrams производства США. В организации подчеркивали, что это первое зафиксированное боевое применение комплекса с БПЛА "Гранат-4" в новом исполнении с подсветом для корректируемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань".

"Гранат" создан в НПО "Ижевские беспилотные системы", которое занимается разработкой, производством, ремонтом и техническим обслуживанием БПЛА, спецтехники, продукции научно-технического назначения. Ижевские специалисты создали беспилотники военного назначения "Гранат", "Тахион" и "Куб" - все они применяются в СВО. 

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Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
Проекты
БПЛА
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