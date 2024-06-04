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В ULA допустили задержку запуска Starliner на 10 дней

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Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com
Фото: Joel Kowsky / Nasa / Globallookpress.com.

ULA: замена батарей на ракете Atlas V с кораблем Starliner потребует 10 дней

Если ракета Atlas V с космическим кораблем Starliner не будет запущена к 6 июня, старт соответствующей миссии будет перенесен на 10 дней. Об этом со ссылкой на главу компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщает издание ArsTechnica.

По его словам, на Atlas V установлены батареи с ограниченным сроком годности. Дальнейшие задержки с пуском ракеты приведут к их негодности. Замена старых батарей на новые потребует около 10 дней.

Ранее НАСА утвердило 5 июня датой новой попытки запуска Atlas V с космическим кораблем Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
ULA
Проекты
МКС
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