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Четвертый десантный корабль для ВМС Филиппин заложили на верфи в Индонезии

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Индонезийская судостроительная госкомпания PT Pal заложила четвертый десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД), предназначенный для ВМС Филиппин. Как уточняет Naval News, церемония резки стали для этого ДВКД состоялась в январе 2024 года – одновременно с закладкой третьего десантного корабля, который планируют передать заказчику в 2026 году.

Закладка четвертого ДВКД для Филиппин прошла в доке "Семаранг" на верфи PT Pal в городе Сурабая (Восточная Ява). В церемонии участвовали несколько официальных представителей ВМС Филиппин, в том числе капитан Лео Амор А. Видал и капитан Эмерсон Ф. Оксалес.

Десантно-вертолетный корабль-док для ВМС Филиппин

PT PAL


Индонезийская компания поставила Филиппинам первую партию десантных кораблей, "Тарлак" и "Давао дель Сур", в 2016 и в 2017 годах соответственно. Оба корабля участвовали в многочисленных учениях и гуманитарных миссиях, продемонстрировав универсальность и важность для филиппинских ВМС. ДВКД также неоднократно выполняли задачи в Южно-Китайском море.

Согласно официальным данным PT Pal, вторая пара ДВКД строится по измененному проекту. Длина новых кораблей составит 124 метра, ширина – 21,8 метра, стандартное водоизмещение – 7200 тонн. Максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 9360 морских миль. Расчетная автономность кораблей – 30 суток. Максимальная вместимость – 680 человек.

Каждый ДВКД сможет нести три вертолета, два десантных катера типа LCU и две надувные лодки с жестким корпусом типа RIB.

Корабли смогут выполнять широкий спектр задач, включая высадку морского десанта, огневую поддержку, массовую эвакуацию, а также участвовать в оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отметим, что сейчас PT Pal также строит 163-метровый десантный корабль для ВМС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках контракта, заключенного в прошлом году. Кроме того, верфь участвует в тендере на поставку многоцелевого корабля поддержки (MRSS) Королевскому военно-морскому флоту Малайзии.

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Индонезия
Китай
Малайзия
ОАЭ
Филиппины
Проекты
Военные учения
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