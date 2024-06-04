Амурский ССЗ анонсировал закладку нового транспортного дока под фрегаты

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Амурский судостроительный завод анонсировал закладку транспортного дока проекта 17574. Как сообщили в пресс-службе предприятия, церемонию закладки приурочат к очередной годовщине запуска ССЗ в эксплуатацию.

В декабре прошлого года Амурский ССЗ получил лицензию на строительство боевых кораблей класса «фрегат» для Тихоокеанского флота. Завод, ранее строивший атомные подводные лодки и эсминцы, в настоящее время способен производить корабли сдаточной массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 19 метров, так что фрегаты проекта 22350 вполне вписываются в эти параметры, тем более после модернизации производства.

Для осуществления постройки фрегатов на заводе приняли решение заложить два новых дока, один из которых проекта 065911 будет предназначен для вывода построенных кораблей из цеха, а второй проекта 17574 будет доставлять их по Амуру до сдаточной базы во Владивостоке. Первый док-понтон с названием «Амурец» заложили 30 июня прошлого года и успешно достраивают. Транспортный док только собираются заложить, церемония пройдет 5 июня. Закладная секция для дока уже практически изготовлена. В настоящее время Амурский ССЗ для доставки кораблей во Владивосток использует транспортный док «Зея», введенный в эксплуатацию в 1991 году.

Касательно фрегатов, то предварительно завод получит контракт на строительство серии из шести фрегатов проекта 22350 для Тихоокеанского флота. По срокам заключения контракта точной информации нет, но предположительно это может произойти в этом или следующем году.