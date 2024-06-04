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Известия.ru

Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» провел разведку в Атлантике

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» осуществил полеты в Атлантическом океане с целью воздушной разведки. Как сообщили 3 июня в пресс-службе Северного флота, в ходе дневной летной смены была уточнена воздушная и надводная обстановка по маршруту следования фрегата.


Отмечается, что во время полетов пилоты заметили корабли и суда иностранных государств, определили их принадлежность, а также элементы движения, курс и скорость. Полученные данные были переданы на борт фрегата. Полеты производились на удалении до 200 км от отряда кораблей Северного флота и на высотах до 1000 м.

Для поддержания натренированности летного состава, экипаж выполнил взлет и посадку на вертолетную площадку фрегата на ходу, показав высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию навигационных устройств вертолета и корабля. Перед вылетом пилоты прошли тщательную подготовку с проверкой готовности инженерно-технического состава и специалистов к обеспечению задач полетов, добавили в пресс-службе.

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в очередной дальний поход 17 мая. Корабли взяли курс на Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.


Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
Проекты
22350
СФ
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