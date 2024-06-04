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ТАСС

Умеров попросил Airbus, Boeing и Google спонсировать производство оружия на Украине

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Рустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO

Министр обороны хочет, чтобы Киев получил "доступ к новейшим технологиям"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Украинский министр обороны Рустем Умеров встретился в Сингапуре с представителями мировых военных и технологических компаний и попросил их инвестировать в производство оружия на Украине.

Во встрече, которая прошла на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", участвовали представители ведущего мирового авиапроизводителя Airbus и корпорации Boeing, британской оборонной компании BAE Systems, шведского военно-промышленного концерна SAAB, а также одной из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin и других оборонных компаний. Кроме того, на встрече присутствовали представители компании Google и американского разработчика программного обеспечения Oracle.

"Призвал их инвестировать в производство оружия на Украине и создавать совместные оборонные предприятия", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр обороны хочет, чтобы Киев получил "доступ к новейшим технологиям". "Наш фокус - это производство на Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - добавил он.

По его словам, Киев уже сотрудничает с западными оборонными компаниями, а ВСУ "испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь". Ранее власти Украины уже признавали, что стали полигоном для испытания западного оружия. 

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Страны
Россия
Сингапуp
США
Украина
Компании
Airbus
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
ИТ
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