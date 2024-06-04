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Корабль «Волгодонск» отработал защиту от морских дронов

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости.

Минобороны: корабль «Волгодонск» провел стрельбы в Каспийском море

Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» проекта 21630 провел стрельбы и отработал защиту от морских дронов в Каспийском море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки Каспийской флотилии экипаж малого артиллерийского корабля "Волгодонск" отработал задачи контрольного выхода в море для отработки учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Боевые расчеты корабля отработали уничтожение одиночной плавающей мины, обнаруженной на расстоянии 500 метров. Мину уничтожили огнем крупнокалиберного пулемета КПВТ. Также моряки провели учение по противовоздушной обороне, отработав стрельбу по воздушной цели малокалиберной зенитной артиллерией.

В завершение выхода экипаж отработал защиту корабля от атаки безэкипажных катеров (БЭК) на переходе морем. Радиометрист обнаружил групповую цель из трех морских дронов на расстоянии около трех километров. Учебную атаку БЭК отражали при помощи автоматов Калашникова, пулеметов и артиллерийских установок АК-306. Отмечается, что все цели успешно поразили.

В мае стало известно, что украинский БЭК Sea Baby, который используют в Черном море, вооружили направляющими для запуска неуправляемых ракет.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КПВТ
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
21630 Буян
Военные учения
КФ
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