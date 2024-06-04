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Flotprom

На АСЗ заложат плавучий транспортный док "Амур"

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Церемония закладки транспортного дока "Амур" проекта 17574 запланирована на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) на 5 июля этого года. Как сообщили в пресс-службе предприятия, мероприятие приурочат к годовщине запуска в промышленную эксплуатацию АСЗ.

В рамках реализации доковой программы Объединенной судостроительной корпорации сейчас на АСЗ строится док-понтон "Амурец" проекта 065911 и изготавливается закладная секция плавучего транспортного дока "Амур" проекта 17574.

Строительство спускового дока-понтона проекта 65911

АСЗ


Как уточнили в пресс-службе верфи, док-понтон "Амурец" предназначен для вывода заводских заказов из цеха и перевода их к достроечному пирсу, а плавучий транспортный док "Амур" необходим для перемещения построенных кораблей и судов на внешнюю сдаточную площадку предприятия во Владивостоке.

"Амурец" заложили 30 июня 2023 года.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
22800 МРК
Разное
Строительство
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Источник: на форуме "Армия-2023" подпишут контракт на строительство шести фрегатов
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