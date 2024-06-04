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Flotprom

Палубная версия дрона "Байрактар" впервые стартовала с трамплина

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В минувшие выходные, 1 июня, прошли летные испытания палубной версии турецкого беспилотника "Байрактар" TB-3, во время которых дрон впервые совершил взлет с использованием трамплина, который имитирует аналогичный трамплин на палубе флагманского корабля ВМС Турции – УДК "Анадолу", на борту которого и планируется размещать новый БПЛА.

Как уточняет Naval News, запуск прошел в Летном учебно-испытательном центре компании Baykar в Кешане. Взлетно-посадочная полоса, построенная в точном соответствии с условиями на палубе УДК "Анадолу", включает трамплин с уклоном 12 градусов. В рамках первых испытаний TB-3 успешно выполнил четыре взлета с рампы.

TB-3 "Байрактар" стартует с рампы (Турция)

Baykar


По данным Baykar, к настоящему времени прототип палубного "Байрактара" суммарно провел в воздухе почти 396 часов. В частности, в декабре 2023 года дрон установил рекорд, совершив полет продолжительностью 32 часа и преодолев 5700 км. В начале мая сообщалось, что TB-3 поднялся на рекордную для семейства этих БПЛА высоту – 33 тысячи футов (более 10 058 метров)

По словам главы компании Baykar Сельчука Байрактара, испытания TB-3 на борту универсального десантного корабля "Анадолу" начнутся в этом году.

Конструктивная особенность TB-3 – складывающиеся крылья. Предполагается, что дроны этого типа станут основной авиационной техникой на борту "Анадолу", который ввели в строй в прошлом году.

Данная модификация "Байрактара" имеет длину корпуса – 8,35 метра, размах крыльев – 14 метров. Максимальная взлетная масса – 1450 кг, полезная нагрузка – 280 кг. Крейсерская скорость – 125–160 узлов (232–296 км/ч). Продолжительность полета – более 24 часов.

Дроны семейства "Байрактар" предназначены для ведения разведки, наблюдения, а также для ударов по объектам противника с помощью высокоточных боеприпасов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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