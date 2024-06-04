Военный эксперт: российские войска сносят линии обороны противника

Военный эксперт Михайлов: наша группировка сносит временные линии обороны ВСУ

ВСУ отступают и теряют один населенный пункт за другим, отметил в эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка Харьковской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении также сказано, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новый и Константиновка в ДНР.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, в том числе реактивные снаряды HIMARS, добавили в Минобороны.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что в последние месяцы ВСУ непрерывно отступают.

"Мы видим, как наша группировка сносит временные линии обороны противника после разгрома ключевых плацдармов – после Марьинки, после Авдеевки. Наша группировка выходит на окружение Часова Яра, наступает на Харьковском направлении... Обратите внимание: какие успехи есть у киевского режима за последние месяцы? Они могут похвастаться хоть одним населенным пунктом, который они взяли под свой контроль, или какой-то большой локацией фронта, который они прорвали? Нет, они только отступают и теряют населенный пункт за населенным пунктом", – сказал военный эксперт.

Особого внимания заслуживает работа российской ПВО, продолжил он.

"Уничтожено и продолжает уничтожаться огромное количество техники (ВСУ) – значительное количество западных дальнобойных вооружений, на которые молился киевский режим, а мы их сбиваем с эффективностью, приближенной к ста процентам. Все это делает нашу ПВО лучшей в мире", – добавил Александр Михайлов.