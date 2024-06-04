В Румынии открыт центр технического обслуживания РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 3 июня. МНО Румынии объявило о состоявшейся 30 мая на предприятии компании Aerostar в Бакэу в присутствии министра обороны Анхеля Тилвара церемонии открытия Национального центра технического обслуживания РСЗО HIMARS.

В рамках сотрудничества Lockheed Martin и Aerostar S.A. Центр будет обеспечивать техническое обслуживание систем HIMARS, приобретенным Румынией в США.

А.Тилвар охарактеризовал создание Центра как "исключительное достижение в рамках сотрудничества между румынской Aerostar S.A. и американской Lockheed Martin, благодаря которому Румыния будет включена в мировую сеть объектов технического обслуживания и логистики HIMARS".

В дополнение к стратегическому преимуществу за счет возможности самостоятельного обслуживания состоящих на вооружении ВС Румынии РСЗО HIMARS, центр сможет обеспечить обслуживание или ремонт в Бакэу американских РСЗО, принятых на вооружение ВС других стран региона.

Министр национальной обороны подтвердил готовность возглавляемого им министерства подключить национальную оборонную промышленность ко всем запланированным программам закупок, как на уровне технического обслуживания техники последнего поколения, так и, прежде всего, интеграции производимого в Румынии оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 контейнера с управляемыми РС M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 контейнера с управляемыми РС M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, 54 транспортно-заряжающих машин M1084A1P2, а также другой техники, оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму 1,25 млрд. долл.

Министерство национальной обороны Румынии объявило о состоявшейся церемонии подписания письма с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке трех дивизионов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) 26 февраля 2018 года.

Первые два дивизиона HIMARS были поставлены в 2021 и 2023 годах, а третий планируется передать в этом году.

Для обеспечения комплексного обслуживания РСЗО на территории страны, МНО Румынии обратилось к Министерству экономики, предпринимательства и туризма с запросом об определении центра обслуживания в соответствии с положениями Закона №232/2016 о национальной оборонной промышленности. В итоге выбранной компанией стала Aerostar Bacau.