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Известия.ru

Военный эксперт допустил расширение Россией буферной зоны на фоне поставок ВСУ F-16

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Евсеев: РФ будет вынуждена расширить буферную зону на фоне поставок Украине F-16

Россия будет вынуждена расширить буферную зону на Украине. Об этом 3 июня «Известиям» заявил военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя новость о том, что Нидерланды разрешают Киеву использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Как указал эксперт, такого рода решения исключают возможность сохранения Украины как государства, потому что поставки любых дальнобойных систем требуют от России создания буферной зоны.

«Даже сохранение Украиной каких-то осколков, например, на Западе Украины будет создавать угрозу для нанесения ударов по российской территории с учетом дальности лета самолетов F-16 и установленных на них вооружений. Поэтому фактически Запад не желает сохранения Украины как государства», — объяснил Евсеев.

Собеседник издания также указал на то, что действия Запада исключают восстановление отношений между Российской Федерации и Европейским Союзом.

«Фактически речь идет о том, что своими действиями они возобновляют холодную войну, которая была во время Советского Союза. Совершенно очевидно, что те государства, которые принимают такого рода санкции, являются для России недружественными, и Россия будет полностью сворачивать с ними все свои экономические отношения. Нидерландам надо задуматься об экономических последствиях такого рода действий. Понятно, что они предпринимаются в основном под давлением США, но, если национальное правительство принимает такое решение, оно должно нести за это ответственность перед собственным народом», — указал он.

26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российским территориям западным оружием.

Ранее, 24 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории РФ. Аналогичное заявление 22 мая прозвучало и из США: там группа законодателей потребовала от Пентагона разрешить Украине наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами.


Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен сообщил в разговоре с «Известиями», что заявления Столтенберга противоречат международному праву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 мая назвал позицию Запада совершенно безответственной.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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