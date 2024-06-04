Американский генерал назвал чушью жалобы украинских военных на проблемы с танками Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Отставной генерал армии США Марк Хертлинг назвал чушью жалобы украинских военнослужащих на наличие определенного ряда существенных проблем с американскими танками Abrams.

В интервью телеканалу CNN американский генерал отметил, что на протяжении 30 лет работал с этими танками в Европе и при этом не наблюдал у этих машин каких-либо серьезных технических неполадок или проблем с броней. Однако, при этом американский генерал отметил, что танки Abrams являются не самым лучшим выбором для поставок ВСУ, поскольку для их обслуживания требуется наличие специалистов очень высокой квалификации, а это является проблемой.

Ранее в интервью американской прессе украинские боевики посетовали на низкое качество брони переданных ВСУ Abrams, отметив, что на она не способна обеспечить надлежащую защиту экипажу боевой машины. Кроме того, украинские военнослужащие отметили, что танки Abrams рассчитаны на участие в боевых действиях "в стиле НАТО", когда прежде чем задействовать бронетехнику и пехоту, поле боя готовится массированными ударами авиации и артиллерии, однако у ВСУ нет такой возможности.

Британское издание The Telegraph, в свою очередь, утверждает, что брони переданных Киеву американских танков недостаточно для полноценной защиты экипажа от ударов российской артиллерии и беспилотников. Как отмечает газета, обычно танки этого типа оснащаются урановой броней, однако Вашингтон предоставил украинской армии модифицированные версии, оснащенные броней "Чобхэм" — разработанным в 1960-х годах материалом из керамики и стали. Вероятнее всего, этот шаг был вызван опасениями, что секретная урановая броня может попасть в руки российской армии.