"Бомба с часовым механизмом". Еврокомиссия решила потопить ЕС (Do Rzeczy, Польша)

Политик Форысь: решения Брюсселя закладывают под ЕС бомбу замедленного действия

Еврокомиссия закладывают под ЕС бомбу с часовым механизмом, заявил в интервью Do Rzeczy политик Рафал Форысь. Умозрительные директивы Брюсселя по "Зеленому курсу", принудительной миграции и борьбе с глобальным потеплением приведут к краху экономики блока, считает эксперт.

Интервью с лидером партии "Конфедерация польской короны" в Мазовии Рафалом Форысем (Rafał Foryś)

Do Rzeczy: На выборы в Европарламент вы идете не только как политик, но, прежде всего, как фермер, кровно заинтересованный в защите интересов польской деревни. Почему несогласные с "Зеленым курсом" должны делать ставку именно на Конфедерацию?

Рафал Форысь: В настоящее время в Европейском парламенте происходят удивительные вещи. Еврокомиссары, опасаясь потери влияния, сочиняют безумные директивы, которые ведут всю Европу к экономическому кризису беспрецедентных масштабов. Польские политические элиты, отягощенные собственными комплексами и не обладающие нужными знаниями и умениями, пытаются не отставать от коллег из Брюсселя и получить признание в глазах псевдопрофессионалов и прочих лоббистов глобальных концернов. Госпожа Сильвия Спурек (Sylwia Spurek), чьи познания в области экономики нам хорошо известны, предлагает запретить рекламу животноводческой продукции, в том числе молочных продуктов. Этот кандидат в Европарламент считает, что вымирание растений и животных является более серьезной проблемой, чем деградация собственного сельского хозяйства — одного из столпов существования нашего общества. Зато в области демографии, которая находится в крайне плачевном состоянии, она выступает за предоставление женщинам полного "права на аборт", то есть просто за возможность убивать нерожденных детей.

Другой пример, министр Агнешка Дземянович-Бонк (Agnieszka Dziemianowicz-Bąk), еще один специалист по "переводу стрелок", спешит помочь польским предпринимателям, предлагая повысить минимальную заработную плату до уровня 4300 злотых в июле 2024 года, а с 2025 года — до 5150 злотых. Это даже больше, чем предписывают регламенты ЕС. Полагаю, мне не нужно объяснять, что сам по себе закон экономике не поможет: резкое повышение размера минимальной заработной платы лишь повысит нагрузку на нашу экономическую систему, которая рушится на наших глазах. В свою очередь, наша великая патриотка Роза Тун (Róża Thun) выступает за отмену права вето и готова отдать все за запуск "Зеленого курса". Она убеждена, что вкупе с политизированными учеными она лучше разбирается в сельском хозяйстве, чем сами фермеры. В целом все предложения этого знаменитого депутата направлены на федерализацию Евросоюза, то есть на превращение ЕС в сверхгосударство, централизованно управляемое из Брюсселя.

— В своей программе вы указали несколько столпов безопасности, без которых Польше не быть сильным и стабильным государством. Какие сферы в нашем государстве требуют решительной реформы?

— С самого начала кампании я понимал, что в моей программе должны быть освещены только те темы, которые больше всего волнуют поляков и, если брать шире, всех европейцев. Наиболее важные проблемы, которые необходимо решить, касаются военной, экономической и продовольственной безопасности нашей страны. В перспективе все они связаны с укреплением позиций Польши в Европе в целом. Отсюда мое резкое несогласие с нынешней миграционной и климатической политикой, а также с любыми попытками втолкнуть нас в военный капкан. Что касается последнего, хочу особо отметить, что наша военная безопасность должна основываться на непосредственном сотрудничестве в рамках НАТО, которая, подчеркиваю, является оборонным альянсом, а также на общей военной политике с учетом интересов нашей отечественной промышленности.

Продовольственная безопасность означает для меня прекращение деградации сельского хозяйства, повышение рентабельности сельскохозяйственного производства и тщательный мониторинг импорта с Украины. Гарантии экономической безопасности я вижу в повышении значимости компаний стратегического характера, повышении рентабельности национальных хозяйствующих субъектов и торговом сотрудничестве в рамках Европейского союза, но на равных условиях. Безопасность в миграционной политике — это соблюдение принципа, согласно которому каждая страна имеет свои потребности и культурные традиции. Поэтому я говорю категорической "нет" "миграционному пакту". Что касается климатической и энергетической политики ЕС, то она не должна обременять общество и обязана учитывать финансовую безопасность каждой страны. Мы не соглашаемся ни на какие программы, которые реализуются нам в ущерб. Интересы Польши не подлежат обсуждению.

— Нынешние опросы дают Конфедерации поддержку на уровне примерно 10%. В одном недавнем исследовании ваша партия заняла третье место после "Права и справедливости" и "Гражданской коалиции" с результатом 13%. Означает ли это, что общество начало замечать, к чему ведет политика лево-либерального истеблишмента?

— Для начала следует посмотреть результаты работы действующих депутатов Европарламента. Какое положение сейчас занимает Польша в Евросоюзе? Гарантируют ли решения Еврокомиссии развитие нашей страны? Почему польское сельское хозяйство и промышленность деградируют? Что случилось, почему производство крупного рогатого скота и свиней, молочная промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции становятся все менее рентабельными? Европейская комиссия продвигает "Зеленый курс", борьбу с глобальным потеплением и принудительную миграцию, чем закладывает под Европу бомбу с часовым механизмом. Отсутствие решимости срочно выступить против этих умозрительных директив, сочиненных оторванными от жизни фантастами, приведет к краху экономики в государствах-членах Союза, в том числе в Польше. Более того, действия международных глобальных концернов и их лоббистов блокируют развитие небольших компаний в пользу экономики Китая и США. Польский избиратель должен знать правду о работе нынешних парламентариев. Они уже явно прозаседались.

Возьмем Плоцк. Последняя джинсовая фабрика мирового концерна в Европе после 31 года закрывает производство в Польше. 800 человек будут уволены. В Бельско-Бяла 500 человек останутся без работы после закрытия завода по производству компонентов для двигателей и трансмиссий. О заводе, производившем автомобили "Сиренка" и фиаты, в том числе легендарный Фиат 126р, остались только воспоминания. Александрув Лодзинский — 400 человек окажутся на улице, потому что швейцарская компания закрывает свой моторный завод и переводит производство в Китай из-за высоких цен на электроэнергию, сырье, а также затрат на рабочую силу. Краков —крупнейшая "Силиконовая долина" в Польше. Уволено более 1200 работников IT-индустрии. Глобальные корпорации уезжают из Польши, потому что правовые и налоговые законы и увеличение всех видов расходов делают бизнес убыточным. Таковы результаты работы выдающихся деятелей из обеих команд, которые играют друг с другом уже несколько десятилетий, причем голы забивают только в ворота полякам.

— С чего вы начнете работу в Европарламенте, если именно вы станете одним из представителей "Конфедерации", а если говорить конкретнее, то членом "команды Гжегожа Брауна"?

— Главной моей задачей будет сделать так, чтобы наша команда красно-белых в Европейском парламенте представляла собой монолит лоббистов интересов Польши. Вторым этапом станет поиск среди других национальных представительств партнеров, с которыми можно было бы создать коалицию, которая позволит эффективно выступать против деструктивных планов еврократов. Не зря фермеры со всей Европы объявили войну чиновникам Еврокомиссии. Госпожа Урсула фон дер Ляйен называет нашу "Конфедерацию" самой большой угрозой для ЕС. Она не хочет допускать нас к рычагам управления, для нее приемлемой является только власть своих людей. Конфедерация будет бороться за право принимать решения наряду с другими представителями стран-членов ЕС. К сожалению, наш нынешний политический класс уступил полномочия иностранцам, продав нашу свободу и суверенитет.

В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск отправляет в Брюссель якобы лучших людей и пугает, что либо они, либо политическая война с Брюсселем. Скажем прямо: программа правящей коалиции — это Гималаи лицемерия. Вместо 100 конкретных дел мы имеем сотни отвлекающих внимание от главного тем. Они так переживали насчет Конституции, а ведь в ней написано, что Республика Польша гарантирует каждому человеку юридическую защиту жизни с момента зачатия. Откуда же тогда политика поощрения абортов? Читая программы кандидатов коалиции в Европарламент, я вижу, что каждый из них годится для Книги рекордов Гиннеса. Причем я имею в виду отнюдь не те ее категории, которыми можно похвастаться.

— Будучи фермером, несколько лет назад вы основали фонд "Фермер торгует". Была ли это попытка противостоять глобальным сельскохозяйственным концернам, которую вы хотите продолжить в Европейском парламенте?

— Фонд "Фермер торгует" — это следующий этап поддержки прямых продаж. После запуска одноименного портала возникла необходимость в дальнейшем развитии проекта. Отсюда мое обращение к вам — к народу, к людям деревень, к фермерам, а также к жителям крупных городов. Я принимаю участие в выборах в Европарламент от Мазовецкого региона по спискам "Конфедерации". В течение многих лет я работал в интересах польского сельского хозяйства, здравоохранения, образования, делал все для повышения осведомленности потребителей, чтобы поляки выбирали здоровую продукцию от местных семейных ферм! Ведь именно индивидуальные фермерские хозяйства являются основой продовольственной безопасности нашей страны. Сегодня как никогда польские фермеры заслуживают своего представителя на международном форуме. Среди нынешних правителей я не вижу подлинной элиты, которая должна представлять интересы польского крестьянина. Нынешняя Польская крестьянская партия, наследница Объединенной крестьянская партия, это закомплексованные и зависящие от влияния лоббистов люди, работающие в интересах иностранных экономик. Они не знают и не хотят знать реальных проблем деревни и не намерены инициировать реальные изменения.

Чувствительный удар нанесли нам западные корпорации, вытеснив нас из сферы торговли. Усыпив бдительность властей, они захватывают переработку. Теперь ваша очередь, фермеры! План был прост — контролируя ключевые сектора сельского хозяйства западные корпорации заставят фермера обанкротиться. Демпинг цен, то есть цены, предлагаемые ниже производственных затрат, должны были способствовать деградации сельского хозяйства. В результате многие фермы, в основном семейные, разорились. На плаву остались те, которые решили во что бы то ни было выжить! Адепты "Зеленого курса" пленных не берут. Их цель — полностью перестроить сельскохозяйственную экономику по всей Европе. Возвращение в каменный век во времена технологического бума и расцвета робототизации, в том числе в агропродовольственной отрасли, является стратегической целью еврократов. Отсутствие рук для работы на сезонных работах при одновременном стремлении к увеличению потребления — это путь в никуда. Отсюда наш призыв во имя общего блага сделать шаг во имя лучшего завтра для всех нас. Прошу отдать свой голос не за меня или партию, прошу проголосовать за польскую деревню и безопасность нашей страны.