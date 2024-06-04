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ТАСС

В Испании заявили, что не передавали Киеву способное достичь РФ оружие

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес отметил, что у Мадрида нет соответствующего оружия

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Испании не передавало Украине вооружение, которые было бы способно достичь территории России. С таким утверждением выступил министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания, как известно, как и остальные страны ЕС, предлагает Украине военное оснащение и будет предлагать его столько, сколько потребуется", - заявил глава МИД журналистам. "Что касается дискуссии, которая началась на министерской [встрече] НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы поставили военный материал, который обладает такой способностью", - заверил он.

"В настоящее время у нас нет оружия, которое могло бы достичь [России], как у некоторых других союзников, и поэтому этот вопрос не поднимается", - заключил Альбарес.

Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. На следующий день в кабмине ФРГ заявили, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Тем не менее среди стран Запада сейчас нет единства в вопросах ограничений на применение их оружия.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия. 

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