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ТАСС

В космосе прошли тесты российской лазерной связи между спутниками

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Спутниковый интернет «Бюро 1440»
Спутниковый интернет «Бюро 1440».
Источник изображения: techcult.ru

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе от компании "Бюро 1440" успешно завершилось, сообщается в Telegram-канале компании. Это первый такой успешный тест.

"30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга", - говорится в сообщении.

Спутниковый интернет и связь с такой технологией будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках России, сообщили в Минцифры РФ, комментируя итоги тестов. 

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Страны
Россия
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