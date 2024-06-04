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Минобороны получит партию «Оберегов»

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.

«Ростех»: ВС РФ получат крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег»

Тульский завод «Октава» подписал контракт с Минобороны России на поставку крупной партии бронежилетов «Оберег». Вооруженные силы России (ВС РФ) получат модернизированные изделия с увеличенной площадью защиты, сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что в соответствии с требованиями Минобороны новые «Обереги» обладают классом защиты Бр4 и останавливают бронебойную пулю патронов калибра 7,62 на 39 миллиметров и 5,45 на 39 миллиметров. Противопульную стойкость обеспечивают керамические бронеплиты, а пакеты арамидного волокна защищают от осколков.

«Бронежилеты "Оберег" будут переданы Министерству обороны в модернизированной версии с увеличенной более чем на 50 процентов площадью защиты. В базовом варианте модернизированной экипировки площадь защиты составляет 70 квадратных дециметров. При этом амуниция остается удобной в ношении и не ограничивает подвижность бойца», — сообщил гендиректор «Октавы» Павел Павленко.

В конце мая «Известия» сообщили, что российская группа компаний НПО «Фронт» начала выпуск бронежилетов с плитами из отечественного карбида бора. Новый материал позволил снизить вес на 35 процентов по сравнению с плитами из других материалов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Октава ПАО
Ростех
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