Военный эксперт предрек шведским самолетам ASC 890 печальную судьбу на Украине

Эксперт Михайлов: ASC 890 недолго продержатся в воздушном пространстве Украины

Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, которые Швеция передаст Украине, недолго продержатся в воздушном пространстве. Таким мнением 3 июня с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

29 мая правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 13,3 млрд шведских крон (более $1,2 млрд). В этот пакет войдут два самолета ДРЛО ASC 890.

«Самолеты, которые обеспечивают дальнее радиолокационное наблюдение, то есть обеспечивают контроль воздушного пространства, наблюдают за взлетом авиации, за ракетными пусками, в общем за всем, что перемещается в воздушном пространстве в зоне их видимости. Эти данные они передают украинской стороне, передают возможные координаты для различных вооружений. Конечно, это те изделия, которые укрепляют во многом возможности ВСУ. Но надо понимать, что это турбовинтовые самолеты, они рассчитаны на небольшой радиус боевой работы по сравнению с нашим, допустим, А-50, который имеет гораздо большие технические характеристики, как авиационные, так и по своему радару», — сказал Михайлов.

Эксперт указал на то, что если ASC 890 войдут в воздушное пространство Украины, они станут целью для России.

«Они также будут становиться целями для нашей авиации, для наших систем противовоздушной обороны. Если они зайдут в зону поражения систем С-400, а я думаю, это когда-нибудь произойдет, их просто поразят дальнобойные зенитные ракеты. Они, конечно, смогут нам напакостить какое-то время, но я думаю, что они недолго продержатся в воздушном пространстве», — сказал он.

По мнению собеседника издания, от недавно вступившей в НАТО Швеции требуют «посильных усилий по вооружению Украины». При этом Стокгольм не передал Киеву свои боевые истребители, так как знает, что на Украине их ждет «печальная судьба».

«Просто Швеция недавно вступила в НАТО, от нее требуют каких-то посильных усилий по вооружению Украины. Она пока на свежем энтузиазме, только вступив в альянс, расчехляет свои арсеналы. Но я думаю, уже этот процесс постепенно сходит на нет, потому что эта помощь бьет по военной составляющей самой Швеции. Боевые истребители они не дают. Это в каком-то роде был ответ на зависший в воздухе вопрос со стороны Киева — «а дайте свои истребители». Швеция производит свою линейку военной авиации, в том числе истребитель типа «Грифон», который является истребителем 4++ поколения, хороший, качественный, очень дорогой — каждый самолет стоит около €100 млн. Тем более шведы прекрасно понимают, что судьба у этих самолетов будет такая же, как у советских на вооружении ВВС Украины», — заключил он.

Данный пакет станет 16-м по счету со стороны Стокгольма. Кроме того, 26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон одобрил удары Киева по территориям РФ западным оружием.

14 мая Йонсон заявил, что Швеция не планирует отправлять своих солдат на Украину, но может рассмотреть такой вариант, если его предложат союзники по НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.