Глава британских ВС признал, что РФ не ищет прямого конфликта с НАТО

Тони Радакин считает, что политикам и журналистам не стоит допускать "неточные высказывания" о том, что мир находится "на пороге мировой войны", как это было в 1930-е годы

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Российское руководство не заинтересовано в прямом военном столкновении с НАТО, которое бы переросло в ядерную войну. Это признал начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью телеканалу Sky News.

"[Президент РФ Владимир] Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны", - сказал он. По мнению Радакина, политикам и журналистам не стоит допускать "неточные высказывания" о том, что мир находится "на пороге мировой войны", как это было в 1930-е годы. Он добавил, что за последнее время "мир стал немного опаснее", однако призвал различать текущее состояние дел на международной арене и "реально серьезные и глубокие угрозы", которые образовались в преддверии Второй мировой войны.

Говоря о конфликте на Украине, британский адмирал назвал его экономическим противостоянием. "Это война экономик, логистики, промышленного производства и политической воли", - сказал он. Радакин признал, что ВС РФ "добиваются тактических преимуществ на земле" в настоящий момент. При этом он заявил, что "очень уверен" в победе Украины, однако не пояснил, что имеет в виду под этим.

Кроме того, военачальник высказал мнение, что уровень взаимодействия в оборонной сфере у западных союзников выше, чем у РФ и Китая. В качестве примера он привел действия США и Великобритании по уничтожению запущенных Ираном в сторону Израиля беспилотников и ракет в апреле.