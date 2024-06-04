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Военное обозрение

Польская армия планирует пополниться в этом году новыми танками, вертолётами и зенитными системами

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Источник изображения: topwar.ru

Представленные министром обороны Польши Косиняк-Камышем в Сейме закупочные декларации указывают основные направления модернизации армии страны, пишет польское издание WP Tech. В плане модернизации армии больше танков, новых вертолетов и зенитных систем. При этом польские власти пытаются достичь 50-процентного участия в этом процессе местной промышленности, отмечает издание.

На передний план длинного списка военных закупок попали ударные вертолеты Apache американского производства. План на 2024 год также предусматривает закупку южнокорейских танков К2 вместе с боеприпасами, новых зенитных комплексов Pilica+ польского производства, разведывательных машин Tick, а также беспилотных разведывательно-ударных систем.

Польская пресса:

Важным шагом на пути модернизации польской армии является решение о покупке современных средств связи, таких как различные виды радиостанций и спутниковых терминалов.

В список также входит модернизация истребителей F-16, которые, хотя и являются основой польской авиации в настоящее время, отстают от последних стандартов с точки зрения возможностей радара, авионики, систем WRE.

По словам авторов издания, министр обороны огласил, очевидно, не весь список и умолчал о некоторых пунктах модернизации армии. Так, например, он ничего не сказал о программе Orka, предусматривающей приобретение Польшей новых подводных лодок. Не было упомянуто и о новой польской БМП «Барсук», а также о некоторых других военных новинках.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
AH-64
F-16
K2
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