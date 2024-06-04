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Военное обозрение

В Японии совершили аварийную посадку два истребителя F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Два произведенных в США истребителя F-35A воздушных сил Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори, взлетно-посадочная полоса которого была закрыта вследствие инцидента.

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, у американских самолетов возникли проблемы с электроникой. Истребители, на борту каждого из которых находилось по одному пилоту, приземлились с разницей в десять минут. Информация о пострадавших отсутствует. Оба самолета F-35 приписаны к авиабазе Мисава японских ВВС.

Крушения американских истребителей F-35 в ходе тестовых полетов становятся практически регулярными. Так, очередной F-35 разбился в штате Нью-Мексико. Несмотря на это, только в страны Евросоюза планируется поставить порядка одной тысячи единиц F-35. Крушения и аварийные посадки никак не скажутся на объемах поставок этих машин в страны НАТО, что, в первую очередь, обусловлено колоссальным лобби компании-производителя Lockheed Martin.

Предприятия американского ВПК фактически формируют под свои интересы не только стандарты армий стран альянса, но и геополитическую конъюнктуру, обязывающую сателлитов Вашингтона перевооружаться.

Между тем, власти ОАЭ вместо американских F-35 заинтересовались китайскими истребителями пятого поколения J-20 "Могучий Дракон". Абу-Даби не отказывается от этой идеи даже на фоне того, что Пекин в стремлении сохранить в секрете свои технологии ввел запрет на экспорт своих истребителей пятого поколения.

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