Ирак запросил у Южной Кореи восемь батарей системы ПРО M-SAM-II на сумму более 2,5 миллиарда долларов

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Подчеркивая насущную потребность в передовых системах противоракетной обороны на Ближнем Востоке, власти Ирака срочно запросили у Южной Кореи восемь батарей системы ПВО/ПРО M-SAM-II. Стоимость сделки оценивается примерно в 2,56 миллиарда долларов, пишет портал Army Recognition.

Стоит отметить, что для современного Ирака вышеупомянутая сумма является просто колоссальной. Для сравнения, если взять данные за 2022 год, все военные расходы страны составили 4,68 млрд.

В свою очередь обращает на себя внимание то, что о запросе стало известно через несколько дней после встречи начальника штаба ВС Ирана генерал-майора Мохаммад Хоссейн Бакери с главой МВД Ирака Абдулом Амиром аш-Шаммари. В ходе переговоров стороны в том числе обсуждали вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Таким образом, не стоит исключать, что кредитором Багдада в рамках вышеупомянутой сделки может выступать Тегеран. При этом сам факт запроса Ираном южнокорейских комплексов ПРО должен стать «тревожным звоночком» для США и их союзников, которые стремительно теряют свое влияние на Ближнем Востоке.

Касательно комплекса M-SAM-II в материале говорится, что он известен своими передовыми возможностями и надежностью в современных боевых сценариях. Разработанный южнокорейским Агентством оборонных разработок (ADD) и производимый компанией LIG Nex1, он обеспечивает надежную защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

Одной из особенностей M-SAM-II является усовершенствованная радиолокационная система, которая может одновременно обнаруживать и сопровождать несколько целей. Кроме того, в своих ракетах-перехватчиках южнокорейский комплекс использует технологию «удар на поражение», предназначенную для нейтрализации воздушных угроз с помощью кинетической энергии.