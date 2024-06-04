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РИА Новости

Сеул может приостановить действие военного соглашения с КНДР

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Флаг Республики Корея. Архивное фото
Флаг Республики Корея. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Yonhap: кабмин РК обсудит вопрос о приостановке действия соглашения с КНДР

МОСКВА, 3 июня/ Радио Sputnik. Республика Корея (РК) может принять решение о полной приостановке действия военного соглашения с КНДР, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Совет национальной безопасности при администрации президента Южной Кореи решил вынести этот вопрос на обсуждение заседания правительства, которое состоится 4 июня, уточняется в сообщении.

Приостановить действие межкорейского военного соглашения, подписанного 19 сентября 2018 года, планируется "до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие" между Севером и Югом, говорится в публикации.

Документ предусматривает несколько мер по снижению напряженности в военной сфере, в частности устанавливает в пограничных районах буферные зоны, где запрещены военные учения.

Радио Sputnik ранее сообщало об отправке КНДР более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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