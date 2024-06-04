Ловушка помощи: эксперт объяснил, почему поддержка Запада лишь вредит Киеву (Onet.pl, Польша)

Onet: Украина стала заложницей внутренней ситуации в странах-союзниках

Западная поддержка завела Киев в ловушку, пишет Onet. Хотя объем помощи огромен, он не приблизит ВСУ к победе. Кроме того, Украина всецело зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, она будет заложником ситуации в третьих странах – например, от результатов выборов в США.

Павел Пенёнжек

Государства, зависящие от третьих стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. Когда в таких условиях им приходится участвовать в вооруженном конфликте, как это происходит сейчас на Украине, то от событий в других странах начинает зависеть само их существование.

После многонедельных споров сначала в Палате представителей, а затем в Сенате был принят пакет помощи, а его львиная доля – почти 61 миллиард долларов — отправится на Украину. Резолюцию блокировали республиканцы, которые все сильнее выступают против того, чтобы тратить деньги на поддержку этой восточноевропейской страны.

Киев из-за нехватки оружия оказался в крайне тяжелом положении. Мало того, что в прошлом году не удалось контрнаступление ВСУ, которое должно было прервать логистическую линию в Крым, вот уже несколько месяцев украинская армия находится в глубокой обороне, теряя новые территории в восточной части страны. Из-за истощенного зенитного арсенала на украинские города начало падать очень много ракет, в результате чего произошли значительные повреждения электростанций в разных частях страны. Президент США Джо Байден заявил, что США немедленно начнут поставлять оружие Украине.

Хотя объем помощи огромен, он не решит проблем и не приблизит Украину к победе; в лучшем случае он позволит некоторое время удерживать линию фронта. Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход конфликта [...] зависит не только от нас", — заявил недавно в интервью британскому The Economist заместитель начальника Главного разведывательного управления Минобороны Вадим Скибицкий.

Артиллерийские дуэли

По словам Байдена, первая поставка прибыла на Украину уже в последние дни апреля. Это были противотанковые и так необходимые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, из-за отсутствия которых украинские орудия оставались малоактивными.

Русская армия всегда имела преимущество в этом отношении, даже в первые месяцы конфликта, когда запасы Киева еще не были на исходе. Однако в последние месяцы ситуация стала критической. Незадолго до принятия помощи Конгрессом генерал американских войск предупредил, что украинцы будут выпускать в десять раз меньше снарядов, чем русские. В тот момент, когда он говорил об этом, соотношение было один к пяти. Чем больше диспропорция в артиллерийской силе, тем труднее Киеву удерживать территории, не говоря уже о том, чтобы вернуть те, которые заняты русскими. Часто на поле боя происходили столкновения почти исключительно с использованием орудий (в просторечии говорили об артиллерийских дуэлях), и именно их исход определял, в какую сторону будет двигаться фронт. Они также связаны с наибольшим количеством потерь в армиях.

Второй насущной проблемой являются ракеты для систем противовоздушной обороны, особенно американских систем земля-воздух Patriot. Их отсутствие ощущается не только на фронте, но и вдали от него. В последние недели украинские города подвергались интенсивным обстрелам. Со второй половины марта произошло четыре массированных ракетных обстрела электростанций, в результате чего в нескольких областях зафиксировано отключение электроэнергии. В результате одного из обстрелов была полностью разрушена Трипольская тепловая электростанция, расположенная недалеко от столицы, которая была ключевым источником электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей. "Если бы у нас стояли "Патриоты", то сегодня мы бы не потеряли все это", — заявил агентству "Укринформ" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сразу после атаки.

В рамках принятого пакета помощи на Украину также были отправлены ракеты для систем Patriot.

Быстрый конец вооруженного конфликта

Отправке поддержки Украины противостояли, прежде всего, республиканцы, сторонники бывшего президента Дональда Трампа. Он снова будет баллотироваться на выборах (если его не остановит какой-либо из продолжающихся судебных процессов), и опросы дают ему небольшое преимущество перед кандидатом на переизбрание Байденом. Если эта тенденция сохранится, Украина столкнется с новыми проблемами, и не исключено, что это будет последний пакет помощи.

Трамп недавно сказал американскому журналу Time Magazine, что самой большой ошибкой его первого срока было то, что он был слишком мил. Уже одни сигналы, которые он посылает, вызывают беспокойство. Они касаются, в том числе, НАТО.

Трамп уже давно повторяет, что Европа недостаточно софинансирует альянс. В феврале он сказал, что позволит России делать "что угодно, черт возьми" со странами, которые не следуют руководящим принципам расходов на оборону. То же самое говорит он и в контексте Украины – если Евросоюз не будет давать столько же, то он не будет передавать деньги Киеву. "Нас разделяет океан. Их нет", — сообщает Time Magazine, хотя ЕС и США оказали поддержку на аналогичном уровне.

Еще год назад Трамп заявил CNN, что если он станет президентом, то завершит конфликт России и Украины в течение 24 часов. Однако не захотел раскрывать подробностей. Недавно журналисты The Washington Post из окружения экс-президента узнали, как может выглядеть трамповская версия мирного плана. А именно: конфликт может быть прекращен после отказа Украины от Крыма и Донбасса в пользу России. В официальных комментариях представители Трампа опровергают эти выводы.

Ошибки в Сирии

Однако после первого президентства Трампа трудно думать о том, что все это пустая болтовня. Во внешней политике изоляционистский подход бывшего главы американского государства, заключающийся в постепенном уходе из отдельных регионов, а также в принятии более радикальных мер, ощущался во многих уголках земного шара.

Хорошим примером является Сирия, где Вашингтон годами проводил хаотичную политику, часто приводя к еще большим беспорядкам. США еще при президенте Бараке Обаме поддерживали курдских ополченцев и созданные ими Сирийские демократические силы. Это была единственная группировка в Сирии, оказавшая значительное сопротивление Исламскому государству*. Благодаря вооружению курдов и поддержке США — в основном с воздуха, но также ограниченный контингент проводил наземные операции – успешно удалось прорвать триумфальное шествие джихадистов и в конечном итоге отбить значительные участки территории в северо-восточной части страны.

Американский контингент был ограничен, но наличие защитного зонта над землями, контролируемыми Сирийскими демократическими силами, давало ощущение безопасности в этой войне. Каждая из фракций, которая держалась на той или иной территории, имела за собой государство-протектора. Его исчезновение приводило к тому, что фракция сразу же теряла земли в пользу другой, занимавшей часть разделенной Сирии.

6 октября 2019 года Вашингтон объявил, что его войска отходят от части приграничных территорий. Через три дня началось наступление Турции и союзных с ними ополченцев. В результате Сирийские демократические силы потеряли часть своих земель, а пустоту после американцев заполнили Россия и союзная с ней армия президента Башара Асада. Курды в столкновении с турецкой армией остались без шансов, поэтому им пришлось искать союзника, который обеспечил бы их безопасность. Однако будущее региона зависело не от них, а от внешних государств.

Падение Кабула

Афганистан также ощутил последствия упрямства Трампа. Хотя выход из самой продолжительной американской войны искали уже несколько президентов, именно он привел к окончательному достижению этой цели.

Дела у поддерживаемого США правительства в Кабуле шли все хуже. Талибы постепенно оккупировали новые территории, а политики, продолжающиеся постоянные баталии за власть, влияние и государственные ресурсы, не особо задумывались о ситуации в стране. Правительство зависело в финансовом и в военном отношении от иностранных государств, которые все меньше и меньше хотели участвовать в событиях Афганистане.

Предложение Трампа снова вышло за рамки прежних размышлений об этой ситуации. Не обращая внимания на правительство в Кабуле, Вашингтон договорился с талибами. Группировка взяла на себя обязательство противодействовать организациям, которые считаются террористическими и могут представлять угрозу для Соединенных Штатов, а также не нападать на иностранных солдат, а в обмен на это американские и другие союзные войска должны были постепенно сокращать свою численность, а в мае 2021 года окончательно уйти.

В январе к власти пришел Джо Байден и решил продолжить политику своего предшественника в отношении Афганистана, хотя и отложил время вывода войск на несколько месяцев, чтобы сделать это до 20-й годовщины терактов во Всемирном торговом центре. Правительство Кабула лишилось поддержки. В конце концов, деморализованная афганская армия почти без боя сдала провинцию за провинцией. Весь порядок, установленный американцами после вторжения начала XXI века, развалился, как карточный домик. Это произошло раньше, чем последние американские солдаты вылетели из страны.

Короткий момент солидарности

Для Соединенных Штатов скорость, с которой талибы захватили Кабул, была шоком. Сначала американская разведка подсчитала, что им понадобится до года, затем несколько месяцев, затем не более трех месяцев, а за два дня до захвата столицы боевиками считалось, что это вопрос недели. Это также повлияло на пессимистическую оценку того, сколько выдержит Киев во время российского наступления несколько месяцев спустя. Украине давали не более 10 дней.

Российская атака вызвала особый момент солидарности евроатлантического мира с Украиной. Поддержка, прежде всего военная, текла широким потоком. Это, наряду с высоким моральным духом и подготовкой украинской армии, имело соответствующие последствия. Предыдущее вооружение, особенно противотанковым оружием, и готовность к бою до последнего снаряда привели к тому, что Украина в течение 2022 года постепенно вынудила российские войска отступить с части занятых территорий (отход РС России был плановый — в соответствии с "жестом доброй воли": российские власти хотели его использовать, чтобы установить условия для начала переговоров с Киевом, но украинцы воспользовались этим моментом для развития своего контрнаступления. — Прим. ИноСМИ).

Со временем солидарность постепенно разрушалась. Внутри союзных стран все чаще воздерживались или критически высказывались о помощи Украине и поддержке беженцев. Некоторые политические силы начали использовать эти настроения для политической игры перед предстоящими выборами. Одним из таких результатов была именно ситуация в американском Конгрессе, но это касается и части европейских стран. К тому же оружейные склады быстро опустошались, потому что оружейная промышленность не была готова к вооруженному конфликту, в котором Украина расходует несколько тысяч снарядов в день. Несмотря на то, что заводы выходят на более высокие обороты и обещают значительный рост производства, они все еще не в состоянии удовлетворить потребности Киева.

Неизвестность

Чем дольше продолжается вооруженный конфликт, тем больше появляется голосов в пользу того, чтобы прервать его, независимо от последствий для украинской стороны. А у Украины, зависящей от других государств, будет ограниченное пространство для маневра в переговорах. Тем более что ей уже неоднократно приходилось учитывать мнение союзных государств — например, не применять западное оружие для обстрелов территории России. Она также подверглась критике со стороны США за атаки беспилотников собственного производства на российские нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива, поскольку это повлияло на мировые цены на нефть.

Зависимые от внешней помощи государства в конечном итоге всегда становятся заложниками внутреннего положения своих благодетелей, и чем больше эта зависимость, тем больше вероятность того, что их голос будет не услышан в решающий момент.Поэтому, несмотря на обстрелы, Киев пытается воссоздать свою оружейную промышленность, чтобы стать хоть немного независимым.

Вадим Скибицкий в интервью The Economist признает, что самым большим неизвестным в размышлениях о том, как будет развиваться вооруженный конфликт, является Европа. Если она не найдет путей для удовлетворения потребностей собственной и украинской оборонной промышленности, она тоже будет под угрозой со стороны России. Но Киев на это оказывает минимальное влияние.

Павел Пенёнжек — журналист, репортер, освещал события и вооруженные конфликты на Украине, у Сирии, Ираке и Афганистане. Автор книг "Привет из Новороссии" (2015), "Война, изменившая нас" (2017), "После халифата. Новая война в Сирии "(2019), "Сопротивление. Украинцы против россиян "(2023).

*террористическая организация, запрещенная в России