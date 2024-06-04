Посол Кураков: Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов и другой техники

ЦАМТО, 3 июня. Сенегал заинтересован в покупке российских вертолетов, Москва готовит кадры по их обслуживанию, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

"На данный момент Сенегал использует несколько вертолетов российского производства. Сенегальские миротворческие силы заинтересованы в нашей продукции, речь идет именно о вертолетах. Мы готовим кадры, которые обслуживали бы эти вертолеты", – сказал Д.Кураков.

Дипломат отметил, что у Дакара есть интерес и к другой российской технике. "В частности, жандармерия несколько лет назад закупила наши "Нивы", которыми довольна. Пока сотрудничество в этой области развивается не столь активно, но потенциал достаточно большой", – добавил он.