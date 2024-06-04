Спецназ "Ахмат" перебросили на Харьковское направление

Алаудинов сообщил о переброске спецназа "Ахмат" на Харьковское направление

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 3 июн - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" переброшен на харьковское направление СВО, оно является на данный момент самым важным, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.

"Спецназ "Ахмат" - это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. Никогда мы не стояли ни за кем. И в данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на этот участок (харьковское направление – ред.), который сегодня является наиболее важным", - сказал Алаудинов журналистам.

Он отметил, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к выполнению поставленных задач.

"В принципе, мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано. Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу", - сообщил Алаудинов.