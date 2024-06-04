Российский разработчик начал тестировать в зоне СВО новые дроны-камикадзе с системой самонаведения

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Российские военные в зоне СВО в скором времени должны получить на вооружение серийные дроны-камикадзе с системой самонаведения на финальном участке полета. Беспилотники разработала российская компания «Стратим».

Конструкторское бюро разработало два беспилотника с системами самонаведения, работающими на финальном участке траектории полета. Речь идет о дронах-камикадзе «Русак» и «Тювик». Первый представляет собой квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку весом до 2,5 кг на дальность 10 км. Скорость полета — 150 км/ч, время в воздухе — 10 минут. Второй представляет собой легкое ударное крыло, способное нести 3 кг на дальность до 30 км. Время полета — до 20 мин, скорость — 180 км/ч. Благодаря системе самонаведения беспилотники не подвержены влиянию систем РЭБ противника, поскольку в финальной части полета не зависят от решений оператора, самостоятельно атакуя захваченную цель.

Оба беспилотника сейчас тестируются в боевых условиях в зоне спецоперации, одновременно КБ разворачивает серийное производство данных дронов. Несмотря на наличие системы самонаведения, данные дроны не сильно дороже обычных.

Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории. Далее дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает цель без участия рук оператора. Наши аппараты стоят лишь немногим дороже, чем обычные дроны, но эффективность поражения растет кратно.

— приводит ТАСС слова представителя компании.

В КБ отметили, что в России такие дроны разрабатывают всего лишь несколько компаний, но имеющиеся образцы очень дорогие. Противник также ведет работу в этом направлении, но о появлении дронов с самозахватом цели на фронте сообщений не было.