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ЦАМТО

В Китае спущен на воду 10-й эскадренный миноносец класса "Тип-055"

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Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 3 июня. На верфи Dalian Shipbuilding состоялся спуск на воду эскадренного миноносца класса "Тип-055" (по классификации НАТО "Ренхай"/Renhai).

Спущенный на воду эсминец является десятым кораблем класса "Тип-055", которые строятся в Китае двумя судостроительными предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding.

Согласно новым коммерческим спутниковым снимкам, Dalian Shipbuilding также приступила к строительству следующего корабля серии "Тип-055" и произвела закладку еще одного эсминца класса "Тип-052D", шестого в последней партии.

Как предполагается, в настоящее время и Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding работают над вторыми эсминцами "Тип-055" второй партии. Окончательное количество заказанных кораблей этой партии неизвестно, поскольку НОАК официально не комментирует темпы строительства. Другие верфи, включая Hudong-Zhonghua в Шанхае и Huangpu-Wenchong в Гуанчжоу, теоретически также могут строить эскадренные миноносцы, однако сейчас они выполняют заказы на постройку фрегатов, в т.ч. "Тип-054А" и "Тип-054В".

Как сообщал ЦАМТО, первый и второй эсминцы класса "Тип-055" были построены на предприятии Jiangnan Changxingdao в Шанхае. Строительство третьего и четвертого эсминцев "Тип-055" началось на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) в конце 2016 года.

Головной эсминец серии, (101) "Наньчан", вошел в боевой состав ВМС НОАК 12 января 2020 года, второй корабль, (102) "Лхаса" (Lhasa), – в начале 2021 года. Они входят в состав флота Северной зоны боевого командования НОАК. Построенный Dalian Shipbuilding эсминец (105) "Далянь" был принят на вооружение флота Южной зоны боевого командования в апреле 2021 года, а (106) "Яньань" – в феврале 2022 года.

Пятый и шестой корабли, (103) "Аншань" и (104) "Уси", были построены Jiangnan Changxingdao, седьмой и восьмой, (107) "Цзуньи" и (108) "Сяньян", – Dalian Shipbuilding. По состоянию на апрель 2023 года все 8 кораблей первой партии были приняты на вооружение.

Основным предназначением эсминцев класса "Тип-055" является сопровождение авианосных ударных групп ВМС НОАК. В настоящее время Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding осуществляют постройку кораблей второй партии. Предполагается, что всего на вооружение ВМС НОАК будет принято не менее 16 эсминцев "Тип-055".

Эскадренный миноносец УРО класса "Тип-055" представляет собой боевой корабль длиной 180 м, шириной 22 м, осадкой 6,6 м и водоизмещением около 13 тыс. т. Отличием кораблей класса "Тип-055" от ранее строившихся эсминцев "Тип-052D" является оснащение главной энергетической установкой типа COGAG (Combined Gas and Gas Turbine), вместо CODOG (Combined Diesel Or Gas Turbine), с четырьмя ГТД QC-280 мощностью 28 МВт. Максимальная скорость составляет 30 узлов, дальность хода – 5000 морских миль,

Как сообщают СМИ, эсминец оснащен 130-мм АУ H/PJ-38, 112-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей возможность пуска ЗУР HHQ-9 (дальность стрельбы до 200 км), противокорабельных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей, противолодочных ракет Yu-8A.

Предполагается, что корабль также может применять гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Эсминец оборудован РЛС с фазированной антенной решеткой Тип-346 "Дрэгон Ай" и несколькими другими РЛС и датчиками. В ангаре могут быть размещены два вертолета Z-9, Z-18 или Z-20.

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Страны
Китай
Продукция
HQ-9
Проекты
2020-й год
NATO
ГЗЛА
Тип 055
Разное
Строительство
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