В ВКС России 1 июня отметили День военно-транспортной авиации

ЦАМТО, 3 июня. Военно-транспортная авиация (ВТА) – составная часть ВКС, является средством Верховного Главного командования ВС РФ.

ВТА предназначена для десантирования, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

В настоящее время командование ВТА имеет в своем составе самолеты Ил-76 различной модификации, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в ВТА эксплуатируются более 10 различных типов воздушных судов.

"В зимний период обучения 2024 учебного года военно-транспортная авиация выполняла ряд важных задач, в том числе касающихся проведения специальной военной операции. Главной задачей, стоящей перед ВТА, было и остается участие всего личного состава в обеспечении выполнения задач группировки в рамках СВО, а также подготовка молодого летного состава, в том числе и курсантов летных училищ", – рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Проведены сборы с молодым летным составом на самолетах Ил-76МД по совершенствованию навыков полетов при минимуме погод и маршрутно-трассовая подготовка. Выполнена особо важная правительственная задача по доставке грузов парашютным и посадочным способом для обеспечения жизнедеятельности арктической полярной станции Барнео.

Командованием ВТА сформирован новый военно-транспортный авиационный полк, введены в строй летчики-выпускники 2023 года, подготовлены молодые командиры кораблей, а также продолжается освоение новой модернизированной авиационной техники.

Основные усилия в боевой подготовке ВТА в зимнем периоде обучения, завершившемся накануне, были направлены на подготовку летного состава к выполнению задач по предназначению, поддержание достигнутого уровня натренированности, повышение квалификационных разрядов всех категорий летного состава, качественную подготовку молодых экипажей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

1 июня в 1931 году был сформирован опытный воздушно-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.