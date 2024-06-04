Раскрыт источник воды для лунной базы

The Astronomical Journal: лучшим местом для базы является Южный полюс Луны

Ученые Университета Бэйлора в США раскрыли потенциальные источники воды для обеспечения обитаемой лунной базы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Авторы статьи рассмотрели сценарии управления водными ресурсами для лунной базы размерами 500 х 100 х 6 метров, рассчитанной на 100 человек. В своей статье они описали место, подходящее для расположения такой базы, а также способы добычи воды и ее очистки для безопасного потребления.

Для исследования использовались текущие оценки потребления воды для американских домохозяйств, которые составляют около 100 галлонов в день на человека. Эта оценка учитывает использование воды для уборки, приготовления пищи, питья, стирки и туалета. Кроме того, учитывались траты на сельскохозяйственные, технические и общие нужды лунной базы.

Исследование показало, что лучшим местом для базы является район кратеров Шеклтон и Де Герлаха около Южного полюса Луны, где находятся залежи водного льда. Кратер Шеклтон находится в постоянно затененной области, и водяной лед здесь мог накапливаться в течение миллиардов лет.

Общие потребности в воде для 100 человек на лунной базе составят более 4 миллионов галлонов в год для личных нужд, 23 миллиона галлонов для сельскохозяйственных нужд и 652 тысячи галлонов для технических нужд.