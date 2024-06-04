Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР

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Противодронные козырьки большой площади, также именуемые "супер-мангалами", приобретают все большую популярность. Теперь в подразделениях армии России их можно увидеть на танках Т-62, Т-72, Т-80, а также на легкой бронетехнике, служащей для доставки пехоты.

Если оборудовать "супер-мангалом" созданную на шасси "семьдесят второго" боевую машину огнеметчиков БМО-Т, то она могла бы стать очень хорошим тяжелым бронетранспортером. Плюс не помешала бы, конечно, установка дистанционно управляемого пулемета (а лучше двух или даже трех), видеокамер, комплекса оптико-электронного подавления, способного ставить непроницаемые аэрозольные облака, а также комплекса радиоэлектронной борьбы.

БМО-Т имеет экипаж два человека и перевозит еще семь бойцов, но есть мнение, что без положенных штатных РПО-А "Шмель" десантовместимость можно будет увеличить.

На первоначальных версиях устанавливался 840-сильный двигатель, однако сейчас на Т-72Б3 и Т-90М ставят силовые установки мощностью в 1130 л.с. Возможно применение и других новшеств, освоенных отечественной промышленностью в последние годы и применяемых на серийных образцах бронетехники.

Лев Романов