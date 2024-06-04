Александр дель Валль: как антироссийские экономические санкции укрепили союз России и Китая против Запада (Valeurs Actuelles, Франция)

Французский политолог: антироссийская политика Запада возымела обратный эффект

Антироссийские санкции Запада сработали с точностью до наоборот, пишет французский геополитолог Александр дель Валль в статье для Valeurs Actuelles. Российская экономика растет, а Европа угробила свою промышленность и попала в изоляцию от остального мира.

Александр дель Валль

Развернув тотальное экономическое противостояние с Россией из-за украинского конфликта, Европа руководствовалась якобы моральными принципами. Однако мало того, что санкции были использованы не по назначению, — они не прекратили конфликт. В целом рестрикции привели к тому, что Европейский союз потерял свое геоэкономическое и стратегическое преимущество, а также пожертвовал своим авторитетом центра господства права и свободного рынка в глазах незападного мира.

В целом жертва, которую принесли европейцы (отказ от дешевого, более экологичного газа в пользу топлива по спотовым ценам из Катара, Азербайджана или американского сланцевого газа), разорила европейскую промышленность, которая платит за энергию в пять раз больше, чем США. Это выгодно индийцам, которые перепродают российскую нефть в виде производных, и ряду стран, обходящих санкции. Также это позволило России и Китаю выиграть асимметричную часть глобального противостояния. Их сотрудничество активизировалось за счет Европы, а последняя стала попросту объектом для шуток.

А ведь Запад еще во времена холодной войны (в лице де Голля, Никсона, Киссинджера) усвоил, что при столкновении правильной стратегией является разделение противостоящих фронтов, а не их скрепление.

Цели, которые не были достигнуты

Рассмотрим процесс образования западни, в которую попала Европа, полагая, что она, наоборот, расставляет ловушки на пути России. После начала СВО на Украине в феврале 2022 года Запад поставил перед собой ряд задач:

- не дать России одержать победу и прекратить действия российских войск на Украине;

- ослабить военно-экономический потенциал России;

- ослабить политическую поддержку Владимира Путина среди населения и элит, причем возложить на последних основное бремя санкций.

Пошёл третий год конфликта, и политика Запада, похоже, потерпела неудачу по всем этим пунктам. Те, кто предсказывал поражение российской армии и правительства из-за их коррупции, недостаточного оснащения и отсутствия мотивации, недавно признали, что Россия вернула себе инициативу на поле боя и готовится к масштабному наступлению на нескольких фронтах. Киев, со своей стороны, испытывает серьезную нехватку вооружений (американская помощь затягивается) и людских ресурсов (неразрешимая структурная проблема по сравнению с Россией, которая потенциально способна мобилизовать от пяти до 20 миллионов солдат).

Помощь пришла слишком поздно

На самом деле, выделенный весной этого года 61 миллиард долларов американской военной и экономической помощи, вероятно, пришел слишком поздно и заполнит лишь некоторые из существующих пробелов. С этой точки зрения Запад (во главе с англосаксонскими державами) предал украинцев, не позволив им быть достаточно сильными, чтобы победить. В свете этой ситуации предложение президента Франции Эммануэля Макрона направить западные войска на Украину, которое разделили британские политики, шокировало многих, но имело под собой основания, хотя большинство правительств стран ЕС, в том числе и Германия, решительно его отвергли. Таким образом, время и ресурсы, похоже, на стороне России, тем более что конфликт между Израилем и Газой привлек внимание Запада и потребовал военного финансирования.

Экономический рост в России превосходит европейские показатели

Что касается "тотальной экономической войны", за которую выступал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в марте 2022 года, стоит отметить, что после первоначального шока российская экономика восстановилась и растет быстрее, чем европейская. В апреле прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что российская экономика в этом году будет расти быстрее, чем любая из развитых экономик мира: темпы роста составят 3,2%, что значительно выше, чем прогнозы для Великобритании, США, Франции и Германии. В то же время МВФ пересмотрел свой прогноз для всех европейских экономик на 2024 год в сторону понижения.

Что касается политики, то следует отметить, что Владимира Путина вовсе не сломили "демократолюбивые" и прозападные настроения в народе. Российский лидер выглядит как никогда сильным: в мае этого года прошла церемония инаугурации на пятый президентский срок после его убедительной победы на президентских выборах с результатом 87,8% голосов. Запад, конечно, заявляет о фальсификации выборов на фоне трагической гибели оппонента Навального, но большинство россиян так не считают и поддерживают главу Кремля.

Усиление путинского режима

Рекордное количество санкций, введенных Западом против России (только в Европейском союзе под санкции попали более двух тысяч физических и юридических лиц), не привело к серьезным разногласиям между российскими элитами и Кремлем, в результате чего Путин не сталкивается с какой-либо значительной внутренней оппозицией. Напротив, санкции и другие антироссийские ограничения побудили как элиты, так и простых граждан сплотиться вокруг Путина как главного защитника их интересов в мире, который кажется всё более русофобским.

Следует помнить, что попытки Запада изолировать Россию от международного сообщества и дискредитировать Путина в глазах его сограждан не только укрепили российскую экономику и путинский режим, но и подорвали в глазах остального незападного мира легитимность европейской системы, основанной на господстве права. Действительно, в ответ на санкции и ограничения на импорт и экспорт Россия отвернула свою экономику от Запада, сосредоточилась на самообеспечении и импортозамещении и тем самым отошла от траектории большей глобальной интеграции, которой она и Запад придерживались с начала 1990-х годов.

Курс на отказ от доллара?

Москва углубляет сотрудничество с такими партнерами, как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам. Напротив, Европа — единственная мире, кто жертвует своими промышленными конкурентными преимуществами (например, сланцевый газ в пять раз дороже российского газа по трубопроводам). С другой стороны, Россия и ее партнеры, включая нефтедобывающие страны Персидского залива, Индию, страны Центральной Азии, Кавказа и Турцию, всё чаще осуществляют платежи не в долларах, тем самым подрывая американскую монополию. Хотя до этого еще далеко, в конечном итоге это может привести к постепенному разрушению существующей глобальной системы платежей — к "дедолларизации", к отключению от Запада. Даже государства, считающиеся прозападными, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, отказываются применять западные санкции и участвуют в этой начальной стадии "дедолларизации", а Катар, где находится очень крупная военная база США, как никогда ранее увеличивает свои инвестиции в Россию. Не стоит забывать и о Турции, члене НАТО, которая стала важнейшим центром реэкспорта, аутсорсинга и транспортировки товаров в Россию.

Что касается частных санкций, то, помимо нелюбви Путина ко многим олигархам, которые нашли убежище на Западе и вызывают отвращение у граждан, они значительно укрепили российскую экономику и позиции Кремля. Всё это противоречит первоначальным целям антироссийских мер. Осенью прошлого года Bloomberg признал, что с 2022 года вместо того, чтобы порвать с Кремлем и вывести свои деньги из России, российская элита предпочитает репатриировать их с зарубежных счетов на российские, чем способствует росту экономики своей страны. Это происходит параллельно с тем, что многие олигархи, которым пришлось покинуть Люксембург, Лондон или Париж, нашли удобное финансовое убежище в Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают Москве обходить санкции, как и большинство стран Кавказа, Центральной Азии и "глобального Юга".

Парадокс санкций и эффект бумеранга

Как объясняет либеральная экономическая теория, санкции имеют бумеранговый и парадоксальный эффект. Они не лишают Путина денег на ведение конфликта, поскольку эти деньги утекли из России еще до его начала. Более того, массовый уход российских активов из Европы не обязательно должен вызывать удовлетворение Запада. Бегство российских миллиардеров с Запада в Россию или куда-либо еще, в "безопасное" незападное место, является сигналом того, что с 2022 года Европейский союз отступает от принципов господства правил, капитализма и, следовательно, неприкосновенного права на собственность. Именно эти критерии побуждали российскую элиту делать выбор в пользу хранения своих активов в Европе, а не в России. Остальной мир приходит к выводу, что оплата сделок в долларах является рискованной из-за санкций, связанных с трансграничным американским законодательством, и что деньги, легально размещенные в западных банках и фондах, не находятся в безопасности.

Не стоит забывать, что многие бизнесмены и даже простые россияне попали под санкции и стали объектами порицания только из-за своего богатства или связей с Россией. Им запретили въезд в Евросоюз и заморозили их активы, что противоречит принципам либерализма и господства права. В результате деньги европейских налогоплательщиков были использованы для розыска и последующего замораживания активов многочисленных бизнесменов и миллиардеров, таких как Михаил Фридман, который потратил десятилетия на создание бизнеса в Европе. Многие, как он или даже знаменитый Олег Дерипаска, попали под санкции, хотя не поддержали СВО на Украине, а сотни других бизнесменов вернулись в Россию после того, как санкции сделали невозможным их проживание в Европе. При этом они зачастую были в значительной степени западниками, но с тех пор сильно охладели к Европе. В отличие от новых олигархов, которые полностью подчиняются Кремлю и выражают антизападные настроения — например, Константин Малофеев, который поддержал присоединение Крыма в 2014 году, — эти российские бизнесмены не имеют никакого влияния на Кремль. Он часто подозревает их в изменах и держит под наблюдением. Стоит отметить следующее: несмотря на отмену судом Европейского союза санкций против Фридмана, эти санкции продолжают действовать, а значит, политические меры всё чаще игнорируют судебные решения.

Обыски, которые в итоге признали незаконными

В качестве иллюстрации того, как Евросоюз умеет отталкивать даже самых убежденных поклонников Европы, можно привести пример российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова, который, помимо попадания в европейский список санкций, также стал фигурантом следствия в Германии. По данным СМИ, последнее было отмечено нарушениями закона, в том числе обысками, которые суд впоследствии признал незаконными. Усманов, который возглавлял Международную федерацию фехтования со штаб-квартирой в Лозанне, вложил миллиарды евро в благотворительность, в том числе в Европе. Он имеет большое влияние на своей родине, в Узбекистане. В стратегии Евросоюза это ключевая страна для углубления сотрудничества с Центральной Азией с целью противодействия китайскому влиянию в этом регионе. Отметим, что в его случае давление оказывается и на его родственников. Его сестра Гульбахор Исмаилова, также гражданка Узбекистана, входит в список лиц под санкциями. Совет Евросоюза внес ее туда на том основании, что она якобы является номинальным владельцем имущества миллиардера. На самом деле это имущество принадлежит не ей, а семейным концернам, которые она не контролировала и от которых она добровольно отказалась на будущее, даже если санкции снимут.

Противоречие морально-правовым нормам

Эта европейская практика введения ограничений в отношении семей лиц, находящихся под санкциями, воспринимается многими незападными странами как явное противоречие морально-правовым нормам, которые, тем не менее, считаются главными для Европы. Кто-то возразит, что "мы воюем", но, даже если бы так было, исключительные законы надо бы применять против "противника". Однако, хотя Запад и отрицает факт нахождения в прямом противостоянии с Россией, остальной мир его обвиняет в подрыве основополагающих принципов, отступлении от защиты господства права и частной собственности. Растущие державы (Китай, Индия, Бразилия и т. д.) и Центральная Азия видят в этих санкциях, которые постоянно растут (14-й пакет реформ на стадии подготовки) и которые никак не сказались на ситуации конфликта, отказ от права собственности. Поэтому есть опасения, что ряд стран будет всё больше воздерживаться от углубления сотрудничества с Европой в будущем.

Увеличение разрыва между Западом и остальным миром

В конечном счете главным итогом экономической войны Запада против России стало укрепление партнерства с Китаем, а затем и увеличение разрыва между Западом и остальным миром. Напомним: сразу после инаугурации 17 мая Путин совершил первый визит в Китай, обе стороны договорились углублять экономическое и военное сотрудничество. Китай отказался осуждать действия России на Украине, несмотря на давление со стороны Запада, и стал одним из основных поставщиков в Россию (автомобилей, полупроводников). И это помимо покупки ранее поставляемой в Европу российской нефти. Оборот российско-китайской торговли достиг 240 миллиардов долларов, что на 26,3% больше, чем в прошлом году. Напомним, на долю БРИКС, принявшего в январе четырех новых членов, сегодня приходится около 37,8% мирового ВВП, что больше, чем у стран "Большой семёрки" и в два раза больше по сравнению с Евросоюзом (14,5%).

Этот раскол будет увеличиваться по мере продолжения конфликта на Украине. Развивающиеся рынки уже компенсировали большую часть потерянных из-за СВО торговых связей России с Западом, что свидетельствует о существенной переориентации мировых рынков. Новое сближение экономических и политических интересов между незападными странами, и прежде всего России и Китая, станет серьезным вызовом доминированию Запада в мировой системе будущего.

Короче говоря, происходит то, что абсолютно противоположно желанию США, Евросоюза, Великобритании и НАТО ослабить Россию и антизападный фронт "тотальной экономической войной". Разрушается европейская промышленность в угоду индустриям других стран (Китай, США и многополярный мир), лидерам которых это только на руку.