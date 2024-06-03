Ростех рассказал об ИТ-импортозамещении в Корпорации

Госкорпорация Ростех в рамках импортозамещения информационных технологий создает на своих предприятиях и холдингах структуры по отработке отечественных программных и аппаратных решений. В этих структурах работают специалисты с большим опытом, прошедшие сертификацию на работу с наиболее успешными западными ИТ-продуктами.

Ранее в российской промышленности повсеместно применялись типовые западные ИТ-решения от крупных вендоров, таких как Microsoft, VmWare, HP, Cisco и других.

«Сегодня в штате у нас работают специалисты с западными сертификатами и большим опытом, но те решения, которые предлагает рынок, по объективным причинам не соответствуют ни функционалу, ни уровню доверия в части надежности. В этой связи повсеместно, на базе крупных корпораций и холдингов, создаются структуры, занимающиеся изучением отечественных решений: центры апробации, департаменты по тестированию, технопарки и так далее по списку», – рассказал на конференции «ИТ-Полигон» в Екатеринбурге заместитель директора департамента по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Антон Поликарпов.

По словам Антона Поликарпова, для формирования нового рынка ИТ в РФ сложно переоценить вклад этих подразделений, так как они помогают производителям программного и аппаратного обеспечения за счет экспертизы по улучшению продуктов и сервисов, а также проверяют, будут ли работать их решения совместно с другими.

Эти небольшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ведущиеся специализированными коллективами в холдингах и на предприятиях Ростеха, служат инвестицией в общее дело – формирование зрелого ИТ-рынка в России.

Кроме того, эта работа позволяет выявлять надежных и ненадежных производителей в области программного и аппаратного обеспечения.

Конференция «ИТ-Полигон» прошла в Екатеринбурге 28-29 мая. Это экспертная площадка для диалога корпоративного сегмента ТЭК и российского ИТ-рынка. За свою пятилетнюю историю конференция собрала более 1200 экспертов, при этом на площадке было представлено более 150 технологических решений.