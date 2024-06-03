Войти
Ростех

Ростех рассказал об ИТ-импортозамещении в Корпорации

185
0
0
Информационные технологии
Информационные технологии.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Госкорпорация Ростех в рамках импортозамещения информационных технологий создает на своих предприятиях и холдингах структуры по отработке отечественных программных и аппаратных решений. В этих структурах работают специалисты с большим опытом, прошедшие сертификацию на работу с наиболее успешными западными ИТ-продуктами.

Ранее в российской промышленности повсеместно применялись типовые западные ИТ-решения от крупных вендоров, таких как Microsoft, VmWare, HP, Cisco и других.

«Сегодня в штате у нас работают специалисты с западными сертификатами и большим опытом, но те решения, которые предлагает рынок, по объективным причинам не соответствуют ни функционалу, ни уровню доверия в части надежности. В этой связи повсеместно, на базе крупных корпораций и холдингов, создаются структуры, занимающиеся изучением отечественных решений: центры апробации, департаменты по тестированию, технопарки и так далее по списку», – рассказал на конференции «ИТ-Полигон» в Екатеринбурге заместитель директора департамента по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Антон Поликарпов.

По словам Антона Поликарпова, для формирования нового рынка ИТ в РФ сложно переоценить вклад этих подразделений, так как они помогают производителям программного и аппаратного обеспечения за счет экспертизы по улучшению продуктов и сервисов, а также проверяют, будут ли работать их решения совместно с другими.

Эти небольшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ведущиеся специализированными коллективами в холдингах и на предприятиях Ростеха, служат инвестицией в общее дело – формирование зрелого ИТ-рынка в России.

Кроме того, эта работа позволяет выявлять надежных и ненадежных производителей в области программного и аппаратного обеспечения.

Конференция «ИТ-Полигон» прошла в Екатеринбурге 28-29 мая. Это экспертная площадка для диалога корпоративного сегмента ТЭК и российского ИТ-рынка. За свою пятилетнюю историю конференция собрала более 1200 экспертов, при этом на площадке было представлено более 150 технологических решений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
Похожие новости
07.02.2008
ПРОГНОЗ О ЛИДЕРСТВЕ РЕАЛЕН. РОССИЙСКИЙ ОПК ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
25.12.2007
Престиж дороже денег. Российская промышленность оказалась на грани кадрового обморока
28.11.2007
За что боролся...
27.11.2007
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации "Ростехнологии"
30.10.2007
Уравнивая возможности
19.04.2007
КАМАЗ
25.11.2007
КБМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один