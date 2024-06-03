«Барнаултрансмаш» увеличил выпуск двигателей для БМП и БМД более чем на 20%

С начала 2024 года предприятие «Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы» на 20% увеличило выпуск дизельных двигателей для БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2023 году на предприятии стартовала двухгодовая инвестиционная программа. Это позволило модернизировать производственные мощности «Барнаултрансмаша». Например, только число новых высокотехнологичных станков увеличилось на 100 единиц. Кроме того, предприятие успешно модернизировало первоначальный парк оборудования.

Благодаря этому предприятие ритмично увеличивает объемы поставок двигателей для БМП и БМД. Например, в 2023 году объемы продукции выросли в 2.5 раза. Сегодня предприятие сохраняет темп – в текущем году «Барнаултрансмаш» также планирует значительно повысить показатель. При этом вся продукция проходит строгий контроль качества. Это позволяет выпускать двигатели, которые соответствуют заданным тактико-техническим параметрам и отличается высокой надежностью.

В 2024 году в рамках программы по техническому перевооружению «Барнаултрансмаш» планирует дооснастить часть производственных цехов и расширить технологическую цепочку производства. Крое того, на предприятии пройдут дополнительные строительно-монтажные работы.