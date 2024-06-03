Войти
Ростех

«Барнаултрансмаш» увеличил выпуск двигателей для БМП и БМД более чем на 20%

211
0
0
Барнаултрансмаш
Барнаултрансмаш.
Источник изображения: Ростех

С начала 2024 года предприятие «Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы» на 20% увеличило выпуск дизельных двигателей для БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2023 году на предприятии стартовала двухгодовая инвестиционная программа. Это позволило модернизировать производственные мощности «Барнаултрансмаша». Например, только число новых высокотехнологичных станков увеличилось на 100 единиц. Кроме того, предприятие успешно модернизировало первоначальный парк оборудования.

Благодаря этому предприятие ритмично увеличивает объемы поставок двигателей для БМП и БМД. Например, в 2023 году объемы продукции выросли в 2.5 раза. Сегодня предприятие сохраняет темп – в текущем году «Барнаултрансмаш» также планирует значительно повысить показатель. При этом вся продукция проходит строгий контроль качества. Это позволяет выпускать двигатели, которые соответствуют заданным тактико-техническим параметрам и отличается высокой надежностью.

В 2024 году в рамках программы по техническому перевооружению «Барнаултрансмаш» планирует дооснастить часть производственных цехов и расширить технологическую цепочку производства. Крое того, на предприятии пройдут дополнительные строительно-монтажные работы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Высокоточные комплексы
Похожие новости
01.11.2011
НПО "Высокоточные комплексы" представят на оружейной выставке в Малайзии новейшие разработки
27.07.2009
Кто ответит за «Базальт»?
20.07.2009
Туламашзавод: вехи славного пути
31.12.2008
"Ростехнологиям" передано более 400 предприятий для создания интегрированных структур
31.12.2008
ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ. ВЫЙДЕМ ИЗ КРИЗИСА ОКРЕПШИМИ". Интервью генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергея Чемезова
14.08.2007
96К6 Панцирь-С1
25.11.2007
КБМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 08:26
  • 1706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 01:53
  • 7
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 03.06 00:59
  • 8
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 03.06 00:11
  • 1
Роботы не волк: на флоте внедряют защиту от дронов
  • 02.06 12:15
  • 26
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.06 00:31
  • 2
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 01.06 02:50
  • 2
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 13:11
  • 11
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 31.05 09:57
  • 4
Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один